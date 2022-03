Odchovanec havlíčkobrodského hokeje, Filip Dundáček, přišel do Jihlavy jako starší dorostenec v roce 2012. Postupně se vypracoval do základní sestavy A týmu, se kterým po sezoně 2016/2017 slavil postup do extraligy.

Nejvyšší soutěž si ale s Duklou nezahrál. V nadcházejícím ročníku 2017/2018 nastupoval za Vsetín, který Dukla v extralize vystřídala. „Na sezonu ve Vsetíně nemohu říct nic špatného. Z hokejového pohledu to byla naprosto bomba sezona a přál bych každému si tam zahrát,“ netají Dundáček. „Ti fanoušci tam - to je něco neuvěřitelného. Myslím si, že nikdo v republice nezažívá to, co se děje ve Vsetíně. Vzpomínám na to jenom dobře.“

Duklu vyzve ve finále trojice jejích bývalých hráčů. Těším se, vzkazuje Březina

Dundáček tak kopíroval osud svého bývalého spoluhráče Davida Březiny. Ten na Valašsku působí nadále, zatímco Dundáček se přes Porubu v minulé sezoně do Jihlavy vrátil. Nyní tak bude ve finále nastupovat proti svému bývalému chlebodárci i kamarádovi. „Od té doby, co jsme odešli z Jihlavy a hráli za Vsetín, jsme s Davidem neustále v kontaktu,“ netají jihlavský bek. „S ním se popichuji v podstatě celou sezonu. Teď už také něco proběhlo,“ dodal Dundáček s úsměvem.

Zdroj: grafika Deník

Finálového soupeře šestadvacetiletý obránce bere jako očekávaného protivníka. „Vsetín má výborný kádr, určitě patřil k favoritům už před sezonou,“ má jasno Dundáček. „Ostatní možná favorizovali i nás a já jsem rád, že se nám povedlo předpoklady naplnit. Finále je pro nás určitě úspěchem. Vzhledem k tomu, že nám během sezony odešli tři hráči do extraligy, asi neměli všichni tak vysoká očekávání. Přesto se nám to povedlo. Tým úplně skvěle bojoval a finále je za to odměnou.“

Měl by si ho zahrát také. Zranění, které ho pustilo zatím jen do čtyř duelů play-off proti Přerovu, se hojí. „Moje zranění se lepší a vypadá to, že do Vsetína pojedu a budu moci nastoupit,“ potvrdil bek, který svým spoluhráčům věří: „Play-off je o detailech a malých chybičkách. Hraje se většinou ze zajištěné obrany, na čemž my stavíme. Doufám, že se nám to bude dařit i ve finále.“

Zasloužené finále. Jihlava i Vsetín jsou v soutěži nejkvalitnější, uznává Štrba

V něm začíná Dukla venku, Valaši budou mít eventuální výhodu domácího prostředí i v rozhodujícím utkání. „Určitě je to výhoda. Už jenom kvůli tomu, že letos mohou do hlediště diváci. To v loňské sérii nebylo, Lapač byl prázdný, to bylo naše velké plus. Letos to bude určitě jiné, ale my se pokusíme tam nějaké vítězství urvat,“ vzpomněl Dundáček loňské semifinále, ve kterém Dukla smetla Vsetín 4:0 na zápasy.

Kolik zápasů očekává Filip Dundáček letos? „To bych nerad tipoval,“ směje se. „Každopádně uděláme všechno pro to, abychom do baráže postoupili my.“