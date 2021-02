Bez pár dnů to bude přesně rok, co se jihlavští a třebíčští hokejisté poměřili v rámci Chance ligy. Tehdy sledovalo mač v KNHP aréně takřka tři a půl tisíce diváků, kteří viděli výhru Horácké Slavie 3:1. Dnes se v jihlavské CZ LOKO aréně neobjeví.

Nicméně to neznamená, že fankluby spí! „Každý má takový hokejový home-office,“ pousmál se předseda spolku fanoušků jihlavské Dukly Rostislav Krutiš. „Od spousty lidí vím, že to sledují onlajn, nebo si kupují přenosy a někteří využívají toho, že když mají permanentku, mají sledování zdarma,“ potvrzuje.

Chance liga

Dnešní program - 30. kolo: Vrchlabí - Kadaň, Přerov - Benátky n. J. (oba 16.00), Havířov - Frýdek-Místek (17.00), Vsetín - Prostějov (17.30), Šumperk - Sokolov, Kladno - Ústí, Kolín - Poruba (vše 18.00). Dohrávka 10. kola: Litoměřice - Slavia (17.00). Dohrávka 16. kola: JIHLAVA - TŘEBÍČ (17.30).

Nadšený z toho, že se na zimní stadiony nemůže, není, ale také situaci chápe. „Když to lítá kolem vás, tak si myslím, že lidé mají morálku a nevyžadují být fyzicky na stadionu. Po pravdě je to takový rozmar, bez kterého se dá žít. A v rámci možností ten hokej širší obec sleduje a je dobře, že se alespoň hraje,“ reaguje Krutiš.

A co se dnešního derby hraném v jihlavské CZ LOKO aréně týče, tam má zástupce domácích fanoušků jasno. „Troufnu si tvrdit, že si vysočinské derby koupí víc lidí ten televizní nebo sázkařský přenos. Třebíč nám šlape na paty, mělo by to být o to zajímavější, i proto věřím, že to přitáhne větší pozornost,“ myslí si a hned přidává, jak by mohla bitva dopadnout. „Přál bych si, aby to byl krásný bojovný hokej, s výhrou 6:4 pro Jihlavu,“ pousmál se Rostislav Krutiš.

Vzápětí přidal i další přání, trochu překvapivé. „Po těch výsledcích co mají oba týmy je určitě dost lidí nažhavených na úspěch v play-off. A já to přeji nám i Třebíči, která měla potíže, ale dostala se z toho, abychom došli co nejdál,“ překvapil svou odpovědí, že i úspěch rivala by mu proti srsti nebyl.

V pohotovosti jsou samo sebou i fanoušci Horácké Slavie, kteří svůj tým sledují zápas co zápas a derby, ač jen na dálku, si ujít určitě nenechají. Na sociálních sítích se ve středu večer objeví nejedna poznámka k výkonu a výsledku. Předseda fanklubu bílých hvězd Jan Nestrojil ale odmítl před dnešním střetnutím cokoliv komentovat.