Stačí se podívat na aktuální mumraj týkající se možných změn v systému extraligy. Místo střízlivého projednávání palčivých problémů (a že jich je) jsme svědky planoucího výbuchu emocí a střetu úzce egoistických zájmů. Vždyť hokejový svaz teprve loni rozhodl o zavedení přímého sestupu. Některé kluby se nyní chtějí vydat opačnou cestou: extraligu zcela uzavřít.

Jedním z nejvýraznějších zastánců uzavření soutěže je kladenský šéf Jaromír Jágr. Odmítá přitom nařčení, že by chtěl sestup do první ligy zrušit jen proto, že jeho Rytíři jsou v akutním ohrožení. „Tvrdím, že když extraligu neuzavřeme, a tím pádem nezlevníme, hrozí, že za pár let ji bude hrát sedm týmů. Ostatní na ni nebudou mít,“ varoval Jágr.

Převzetí vlády

Sklidil však převážně negativní reakci. Potvrzuje to i anketa Deníku (viz infografika): většina klubů se k podobným záměrům staví přinejmenším neutrálně. Vysloveně proti jsou zejména nejvlivnější hráči na trhu jako Liberec, Kometa či Sparta. Například brněnský boss Libor Zábranský trefně upozornil na to, že změně hracího systému musejí předcházet zásadnější věci.

„V první řadě by měla rozhodnout většina majitelů klubů, kteří zajišťují finanční prostředky. Zatím jsem slyšel názory a vyvolávání paniky od těch, kteří z těchto rozpočtů dostávají výplaty,“ řekl Zábranský s tím, že kluby se především potřebují rozhoupat a určit, kdy převezmou řízení extraligy. Soutěži od roku 2012 šéfuje svaz, pokud ale kluby projeví zájem, musí jim extraligu vydat.

„Rozumím tomu, že vlastníci chtějí co nejdůkladněji dohlížet na své investice. To je zcela legitimní požadavek,“ uvedl prezident svazu Tomáš Král. Pokud Asociace profesionálních klubů požádá do konce ledna o řízení extraligy, přejde na ni vláda nad nejvyšší soutěží už od nové sezony. „Některým klubům jde hlavně o vytvoření podmínek směřujících k nesestupové extralize. Já pro uzavřenou soutěž nejsem a nikdy jsem nebyl,“ dodal Král.

Rovněž hlasy z nižších soutěží jsou jednoznačné. „Je to největší nesmysl. Podle mě by to u nás mělo být všechno sportovní cestou. Postupy, sestupy, baráže. Vždyť hokej se hraje především pro lidi,“ řekl Michal Straka, trenér druholigových Klatov. Který hlas převáží?