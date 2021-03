Kouč třebíčských hokejistů neskrýval po porážce 3:4 zklamání, ovšem více než neúspěšné tažení ho tíží jiná věc. „Nám se vůbec nelíbí dvojí metr rozhodčích. Je to hanba a ostuda, jak se ty zápasy v play-off posuzují,“ nebral si servítky trenér Horácké Slavie Jaroslav Barvíř. „Ono je pak těžké ty kluky držet v klidu, když to sami vidí,“ doplnil rozladěně a poukázal na devět trestů svých svěřenců a k tomu jeden vyšší.

Vzápětí ale ukázal chladnou hlavu a vyjádřil se k nečekané přestřelce. Sedm branek bylo takřka tolik, kolik nabídly předešlé tři duely dohromady. „Neřekl bych, že to bylo překvapení. Takhle to prostě vyšlo, bylo to gólově bohatší, ale jinak je to vyrovnané,“ uznal kouč Horácké Slavie.

Bitva to byla se vším všudy. Jaký je tedy zdravotní stav třebíčských hokejistů? „Samozřejmě tam nějaké šrámy jsou, ale nechci to vyndávat ven. Ty šrámy jsou určitě na obou stranách,“ nevidí v tomto směru problém.

Bude díky pondělnímu střetu plných emocí ze strany Horácké Slavie ještě větší motivace tuto sérii zvládnout? „Myslím, že motivace je pořád stejná. Chtěli jsme v Praze urvat první zápas, to se nám povedlo. Bohužel druhý jsme nevyhráli. Ale pořád máme výhodu domácího prostředí a věříme, že to bude opravdu výhoda a my vyhrajeme,“ přeje si Barvíř. „Kluci tím žijou, dobře zregenerují a ve středu půjdeme do zápasu číslo pět s cílem být úspěšní a postoupit do čtvrtfinále,“ nevidí jiný cíl.