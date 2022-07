Dvě finále? Kdyby se to povedlo potřetí, je tady něco dobře, usmívá se Bilčík

/VIDEOROZHOVOR/ Hlavně přežít. Zkušený obránce Dukly Jihlava Vlastimil Bilčík není z těch, kteří by si pochvalovali lední tréninkový dril. Po pondělním prvním tréninku na ledě přesto připustil, že je rád za začátek herní přípravy: „Fyzickou přípravu vždycky zvládám tak tak. Zvládnout to ale musím. Teď na ledě už to snad bude lepší,“ popsal své pocity v rozhovoru pro Deník.

Vlastimil Bilčík o letní přípravě | Video: Deník/Karel Líbal