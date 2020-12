Radim Ferda se podepsal pod sobotní výhru Horácké Slavie nad silnou Porubou dvěma brankami. „V juniorech jsem už dva góly někdy dal, ale v seniorském hokeji snad ještě nikdy. Jsem za to rád,“ tetelil se dvaadvacetiletý forvard Třebíče. „A naštěstí za to platit ani nebudu, protože hvězdou zápasu byl vyhlášený Honza Mičán. Tak mě to minulo,“ směje se Ferda.

A právě jeho spoluhráči v masce strážící svatyni hodně pomohl. Mičán totiž pustil hodně kuriózní gól z obranného pásma Poruby, která se ujala vedení. „Hned jsme věděli, že Honzu musíme povzbudit, pomoci mu. Přijeli jsme k němu a řekli mu, že se nic neděje. Věřil jsem, že dokáže zachytat perfektně, a nakonec to tak bylo,“ říká hokejista.

Po necelé minutě přispěchal s důležitou odpovědí a vyrovnal. „Něma to výborně vybojoval v rohu, dal to na Michala Furcha a já jeho střelu tečoval. Naštěstí to tam spadlo a my na ten první gól rychle zapomněli,“ těšilo Radima Ferdu, jehož tým ještě před pauzou díky Šťovíčkovi strhl vedení na svou stranu.

A od té doby byli domácí na koni. „Byl to těžký zápas, ale my se na Porubu hodně soustředili a chtěli se zaměřit na to, abychom nedostali moc gólů, jako na Slavii. A to se podařilo. Po těch dvou gólech jsme to měli pod kontrolou,“ chválil výkon celého týmu.

Ostravský celek sice párkrát zazlobil, ale Mičán byl výborný a překonat se nenechal. A když Bittner ve druhém dějství zvýšil na 3:1, dostal v závěru zápasu Ferda možnost svůj střelecký zápis rozšířit. Při hostující power-play pečetil na 4:1. „Už se mi párkrát stalo, že jsem to netrefil, takže jsem měl trochu nervy a raději přejel červenou čáru,“ směje se. „Ale bylo to celkem v pohodě a naštěstí to tam padlo,“ dodává.

Třebíč i díky této výhře šplhá tabulkou Chance ligy nahoru a dá se říci, že restart zvládla solidně. Z šesti zápasů vytěžila čtyři výhry. „Myslím, že teď hrajeme výborně. Nový impulz tomu dal David Dolníček, který společně s trenérem Barvířem dávají pokyny, které se snažíme všichni plnit a věříme jim. Je to dobré,“ uzavírá Radim Ferda.