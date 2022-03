Zajímavý osud potkal během kariéry právě útočníka Davida Březinu. Pardubický odchovanec zakotvil ještě jako junior na čtyři sezony v Jihlavě. S Duklou v té poslední dokonce vybojoval v baráži postup do extraligy. Tu si ale v Jihlavě nezahrál, po sezoně přestoupil do Vsetína. Ten právě v té sezoně extraligu opustil…

Začněme ale postupně. Do Jihlavy jste přišel jako dvacetiletý hráč. Jak na své působení v Dukle vzpomínáte?

Byl to vlastně začátek mé kariéry. Přecházel jsem z juniorů do chlapů. Své působení v Jihlavě jsem ukončil postupem do extraligy, takže vzpomínky mám pěkné.

Na postupu do extraligy jste se i podílel jedním gólem, ale potom jste odešel do Vsetína. Nyní máte šanci si znovu zahrát (o) baráž. Předpokládám, že cíl je v tomto směru jasný?

Samozřejmě. Už vloni jsme hráli s Jihlavou, tenkrát v semifinále jsme ale vypadli. Náš letošní cíl je jasný. Chceme do baráže a porvat se o extraligu.

Ve vsetínské kabině je vás víc bývalých Dukláků. Bavili jste se již o tom, že půjdete proti svému dřívejšímu klubu?

Ještě jsme to úplně neřešili. My jsme bezprostředně po postupu nevěděli, s kým budeme hrát. A nyní jsme měli dva dny volna. Třeba na to ještě dojde.

Tak naopak. Jste v kontaktu s někým s Dukly? A proběhlo, nebo ještě proběhne, nějaké hecování před finále?

V kontaktu s některými hráči Jihlavy jsem, píšeme si během sezony. Konkrétní hecování ale zatím nebylo. Je ale pravda, že je ještě čas. Začínáme až v neděli, takže něco určitě proběhne. (směje se) Do Jihlavy se ale těším.

Letos jste si ve vzájemných zápasech vzájemně podrželi výhodu domácího prostředí. Papírově je tedy na tom lépe Dukla, která vyhrála dva ze tří duelů. Ve finále naopak máte výhodu domácího ledu vy. Je to pro vás hodně důležité?

Určitě. Naši fanoušci po celou sezonu, a teď v play-off o to více, byli skvělí. Oproti loňsku, kdy se chodit nemohlo, to byla doma úplná paráda. Byla to opravdu bomba. Navíc nás podporují i při venkovních zápasech. Takže věřím, že nám vytvoří znovu parádní atmosféru a pomohou nám.

Když jste zmínil loňskou semifinálovou sérii. Tu jste prohráli jasně 0:4 na zápasy. Fanoušci vám asi moc chyběli, po nezvládnutých prvních duelech v Jihlavě, především v důležitém třetím duelu, že? Prohráli jste tenkrát až na nájezdy. S nimi v zádech to možná mohlo dopadnout jinak.

Určitě nám chyběli. A to nejen v play-off, ale v celé sezoně. Je to opravdu něco jiného, jestli hrajete před prázdnýma nebo plnýma tribunama. Navíc u nás na Vsetíně, tam je to ohromně znát. Atmoféra bývá fantastická. Nám ale především utekl první zápas v Jihlavě. Vedli jsme tam, pokud si dobře vzpomínám, ve třetí třetině o dvě branky (ve 46. minutě 3:1 - pozn. aut.), ale nakonec jsme prohráli na nájezdy. Kdyby to dopadlo jinak, asi by se i série vyvíjela jinak. Vůbec, všechny ty zápasy série byly vyrovnané. Sice to nakonec skončilo 4:0 na zápasy, ale bylo to vyrovnané.

Ve finále se setkají týmy, které byly považovány za největší favority ligy. Ale vy, ani Dukla, jste se nepohybovaly v sezoně na čelních příčkách tabulky. Byli jste si vědomi své síly a průběžně jste neřešili svoje postavení?

To bych ani neřekl. My jsme se soustředili na své výkony, určitě jsme chtěli hrát vysoko. Ale máte pravdu, že o osudu sezony rozhoduje právě play-off, a jsme rádi, že jsme došli až do finále.

Stadion Na Lapači, stejně jako ten v Jihlavě, je staršího data postavení. Hrajete raději na těchto starých klasických stadionech, nebo preferujete moderní arény typu Chomutova, Karlových Varů, a podobně?

Na stadionu ve Vsetíně je vždycky parádní atmosféra. Já osobně jsem s takovým prostředím spokojený. Rád proto hraji na těch starších zimácích. Za mě je to lepší, než nějaké multifunkční arény pro deset tisíc lidí, kam by přišlo nějakých tisíc diváků a atmosféra by nebyla. K nám nyní chodí hodně moc lidí a jsme rádi, že nám fandí.

V semifinále jste doslova rozstříleli Prostějov, Jihlava naopak uspěla kvalitní defenzivou. Co bude ve finále platit víc?

To je otázka. Jak se říká, každá série je jiná. Rozhodovat mohou zcela jiné aspekty. Domnívám se, že stejně jako v každém play-off, mohou rozhodovat přesilovky a oslabení. To bude možná nejpodstatnější. Nás nyní zajímá jen první zápas v neděli. Budeme chtít vyhrát, a potom uvidíme, co celá série přinese.

Bývalí hráči jihlavské Dukly v dresu VHK Robe Vsetín



Zdroj: Deník/ RedakceJIŘÍ ŘÍHA

V Dukle: sezona 2016/2017, poté odešel do extraligové Mladé Boleslavi

Bilance - základní část 1. liga: 50 zápasů, 20 gólů + 24 asistencí

play-off 1. liga: 12 zápasů, 3 góly + 1 asistence

baráž o extraligu: 11 zápasů, 3 góly + 2 asistence

Zajímavost: Říha byl v této sezoně čtvrtým nejlepším střelcem soutěže a pátým nejproduktivnějším hráčem. Pochopitelně byl v obou statistikách nejlepším obráncem první ligy.



Zdroj: Deník/ RedakceADAM ZEMAN

Jihlavský rodák a odchovanec Dukly. V jejím dresu hrál do jara 2020, poté odešel do Vsetína.

Bilance - základní část extraliga: 38 zápasů, 8 gólů + 7 asistencí

baráž o extraligu: 24 zápasů, 7 gólů + 10 asistencí

základní část 1. liga: 354 zápasů, 97 gólů + 99 asistencí

play-off 1. liga: 82 zápasů, 31 gólů + 24 asistencí



Zdroj: Deník/ RedakceDAVID BŘEZINA

V Dukle: 2013-2017, přišel z mateřských Pardubic, odešel do Vsetína

Bilance - základní část 1. liga: 136 zápasů, 30 gólů + 16 asistencí

play-off 1. liga: 22 zápasů, 4 góly + 4 asistence

baráž o extraligu: 13 zápasů, 1 gól, bez asistence



V dresu Vsetína odehrál tuto sezonu také TOMÁŠ PITULE, který nastupoval za Jihlavu v sezonách 2009/2010 a 2010/2011. Po skončení semifinálové série s Prostějovem se ale z rodinných důvodů dohodl na ukončení svého působení v týmu a ve finále nenastoupí.