Posledním střelcem v základní hrací době se stal útočník Ladislav Bittner, jenž ve 44. minutě vyrovnal skóre utkání. Přesto dva body pro sedmé Vrchlabí zařídil Tomáš Zeman, který proměnil rozhodující samostatný nájezd.

HB Ostrov jde na Vánoce s další trofejí. Rok zakončil ziskem poháru

Svěřenci třebíčského kouče Kamila Pokorného i přes ztrátu zůstávají první s náskokem tří bodů na druhé Litoměřice. Na jejich ledě se představí už ve středu od půl šesté večer.

I jihlavští hokejisté v pondělním duelu s Havířovem prohrávali ještě ve 41. minutě 3:5. Ve třetím dějství však vládl tým trenéra Viktora Ujčíka, když se prosadili Tomáš Havránek, podruhé Josef Skořepa a Čachotský.

Jihlava se tak osamostatnila na čtvrtém místě a ve středu rovněž od půl šesté večer vyzve Frýdek-Místek.

Havířov - Dukla Jihlava 5:6 (0:1, 4:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 22. L. Bednář (Pechanec), 23. Pechanec (J. Doktor), 35. Dostálek (Hudeček, J. Doktor), 40. Š. Kratochvil (J. Doktor), 41. Dostálek (J. Doktor) – 3. Kachyňa (M. Zadražil, Houška), 25. T. Harkabus (Houška, Kachyňa), 32. Skořepa (T. Harkabus, Čachotský), 47. T. Harkabus (Valenta, Kowalczyk), 52. Skořepa (Kowalczyk, Fronk), 58. Čachotský (Bilčík, Skořepa).

Rozhodčí: Přemysl Skopal, Filip Vrba, Petr Maštalíř, Roman Zídek.

Havířov: Dolejš – T. Pastor, M. Hlaváč, Kadeřávek, Chroboček, Marcel Kunc, Lytvynov, Korím – J. Doktor, Hudeček (A), Dostálek – Maruna (C), Pechanec, L. Bednář – Š. Kratochvil, Paś, Severa – Křemen, Damašek, Krupa. Trenér: Tomáš Potěšil

Dukla Jihlava: Žukov (41. A. Černý) – L. Mareš, Kachyňa, Kowalczyk, Valenta, Eliáš, Bilčík, Zeleňák – Helt, M. Zadražil, Fronk – Čachotský (A), Skořepa (C), Illéš – Cachnín, M. Juda, Vítězslav Brož – T. Harkabus (A), Houška, T. Havránek. Trenér: Viktor Ujčík.



Třebíč - Vrchlabí 3:4 sn. (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 33. Ferda, 36. Hunkes (Nedvídek, Střondala), 44. L. Bittner (Střondala, Vodný) – 23. M. Machač (Nedbal), 24. P. Urban (Linhart, Matýs), 32. P. Urban (T. Kaut, Linhart), rozh. náj. T. Zeman.

Rozhodčí: Zubzanda, Valenta – Otáhal, Vašíček.

Diváci: 813.

SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán – Hunkes, Mlčák, M. Furch, L. Forman, Zukal, Poizl – Střondala, L. Bittner (C), Šťovíček – Havlát, Nedvídek, Krliš – Gajarský, Vodný, M. Zabloudil – Ferda, D. Michálek, Křehlík.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup – T. Jelínek, Linhart (C), Oliva, Kajínek, Nedbal, M. Voženílek, D. Sýkora – Mrňa, P. Urban, Matýs – Koffer, Chrtek, Pochobradský – T. Zeman, T. Kaut, M. Machač – Tjurin, D. Chalupa, J. Kynčl.