Dukla otočila zápas s Benátkami, oslabená Třebíč dostala sedmičku v Prostějově

Hokejisté Jihlavy domácí duel s Benátky na Jizerou dotáhli do vítězného konce, ačkoliv do vedení se dostal soupeř. Čtyřmi góly pak Dukla skóre otočila. To Třebíč dostala podruhé za sebou od Prostějova výprask. Na jeho ledě v okleštěné sestavě padla 2:7.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot