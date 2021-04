Co dokáže psychika. Ustrašený sobotní jihlavský výkon, avšak s vítěznou koncovkou, byl dnes ta tam. Hosté se pohybovali na ledě mnohem sebevědoměji, a z toho plynulo, že kladenský nápor byl minimální. Dukla byla navíc v prvním dějství nekompromisní a Brízgala, který nahradil mezi tyčemi nejistého Košarišťana, se také příliš nevyznamenal. Bukačova střela po ledě šla sice k tyči, ale rozhodně se dala chytat. Další zaváhání gólmana Rytířů, který lehké nahození jen vyrazil, potrestal Čachotský bezchybnou přihrávkou na neomylného „exkladeňáka“ Pekra – 0:2.

Prostřední část už mělo Kladno více ze hry, i díky několika vyloučení Jihlavy. Ta hosté přestáli, ale přesto jednou inkasovali. Žukova nachytal v nedbalkách Jelínek, jehož pokus zpoza branky se otřel o beton jihlavského gólmana a zapadl do brány. Jenže to bylo naposledy, co borec s maskou s motivy Toronta Maple Leafs zaváhal.

Naproti tomu kladenský Brízgala svůj tým příliš nepodržel. Ještě ve druhé třetině Jiránkovo zakončení vyrazil jen do dojíždějícího spoluhráče Fryee, který si dal vlastní gól. A v posledním dějství, které Dukla odehrála velmi zkušeně, a to přitom točila všechny čtyři útoky, ho překonal i Havránek. Hbitý jihlavský útočník se podél mantinelu prosmýkl až před branku a pod betony našel skulinu.

Kladnu tahle rána zlomila vaz a poslední minuty už to byla jen marná snaha o zdramatizování. Jihlava slavila i včera večera a finále Chance ligy má rozjeté luxusním způsobem! Ve středu a ve čtvrtek od půl šesté bude moci na dvě výhry navázat ve své domácí CZ LOKO aréně.

Chance liga – finále

KLADNO – JIHLAVA 1:4

Branky a nahrávky: 26. Jelínek (Kubík) – 5. Bukač (Pekr), 19. Pekr (Čachotský, Strejček), 39. Jiránek (Zadražil, Pekr), 50. Havránek. Rozhodčí: Zubzanda, Šindel – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Bez využití. Třetiny 0:2, 1:1, 0:1. Jihlava: Žukov - Kolář, Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Dvořák – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, Havránek – Jiránek, Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, V. Brož.

Stav série: 0:2.