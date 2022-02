Třebíčský trenér Kamil Pokorný byl po utkání rozmrzelý z chyb svého týmu: „Dvě třetiny jsme hráli slušně a bylo to o prvním gólu. Ten jsme dostali my po špatném střídání. Nabídli jsme šanci nejlepšímu střelci domácích Žejdlovi, a ten ji nekompromisně proměnil,“ glosoval kouč duel pro klubový web. „Od desáté minuty třetí třetiny jsme otevřeli hru a domácí nám chodili do přečíslení. V této fázi nás hodně podržel Pavel Jekel. I druhý gól jsme inkasovali po chybě při střídání, kdy jsme hráli snad dvacet sekund ve čtyřech. Tyto dvě chyby dnes rozhodly zápas a obě byly zbytečné.“