Potvrdili roli favorita. V pondělním čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off Chance ligy hokejisté Třebíče zdolali Přerov na jeho ledě 3:2 po samostatných nájezdech, v sérii tak zvítězili 3:1 na zápasy.

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč (v červených dresech) splnili roli favorita a Přerov ve čtvrtfinále play-off Chance ligy zdolali 3:1 na zápasy. | Foto: HC Zubr Přerov/Jan Gebauer

Na první branku se čekalo skoro až do poločasu zápasu. Horáckou Slavii poslal do vedení Vodný. Těsný náskok drželi hosté až do poloviny třetího dějství.

Pak ale šli dvakrát do početní nevýhody a nejprve Černý a čtyři minuty po něm Indrák zařídili obrat ve skóre – 2:1.

S hosty to vypadalo zle, ale dvě minuty před třetí sirénou Michálek vyrovnal a poslal čtvrtý duel série do prodloužení – 2:2.

V něm oba celky nevyužily trestné střílení, o vítězi tak rozhodly až samostatné nájezdy.

V nich byl úspěšnější celek z Vysočiny, který vyhrál 2:0, když rozhodující gól vstřelil Forman. V semifinále čeká na Třebíč celek Zlína.

HOKEJOVÁ CHANCE LIGA - ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

PŘEROV - TŘEBÍČ 2:3 sn

Branky a nahrávky: 49. Černý (Hrdinka), 53. Indrák (Krisl, Pechanec) – 26. Vodný (Malý), 58. Michálek (Vodný), rozh. náj. Forman. Rozhodčí: Hucl, Svoboda – Blažek, Polák. Vyloučení: 8:10. Využití 2:0. Třetiny: 0:0, 0:1, 2:1 – 0:0. Zubr Přerov: Postava – Chroboček, Krisl, Hrdinka, Černý, Kudělka, Ševčík, Němec – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Březina, Macuh, Svoboda – Doležal, Ministr, Süss – Goiš, Dvořák, Fencl. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl, Vodička, Fajmon – Vodný, Michálek, Ferda – Novák, Bittner, Psota – Svoboda, Malý, Klímek – Michalčuk, Pšenička. Konečný stav série: 1:3.



Další výsledky čtvrtfinále play-off Chance ligy: Zlín – Poruba 2:1 (Konečný stav série 3:1).