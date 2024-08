Už druhý týden se hokejisté Třebíče připravují na ledě na další prvoligový ročník. Netradičně ve Velkém Meziříčí, protože úspěšně probíhá rozsáhlá rekonstrukce domovského stánku Horácké Slavie. Do Moravských Budějovic, kde nalezne klub z druhého největšího města na Vysočině azyl pro nadcházející sezonu, se tým přesune až od pondělí 19. srpna.

Jedním z těch, kteří náročné tréninkové dávky také polykají, je obránce Jakub Stehlík, který do Třebíče zamířil po třech sezonách v extraligových Vítkovicích. „První týden na ledě byl takový seznamovací, abychom se do toho dostali. Teď už jsme do toho ale šlápli a děláme hlavně na kondici,“ sdělil pro klubový web zkušený obránce.

Ten věří, že ve staronovém působišti, kde už na střídavý start působil část sezony 2020/2021, ale i té minulé, bude úspěšný. „Doufám, že budeme opět patřit do špičky tak, jako to bylo v posledních sezonách. Hlavně věřím, že budeme bavit lidi, vyhrávat a pohybovat se na čele tabulky,“ vyslovil své ambice.

Menší stadion v Moravských Budějovicích by mohl Horákům vyhovovat. „Stadion je tam menší, ale myslím si, že bude plný a ta atmosféra by tam opravdu mohla být dobrá. Jsme na to sami hodně zvědaví,“ přiznal Stehlík.

Úvodní přípravný duel na nový ročník Maxa ligy, jak se nově bude první liga jmenovat, odehrají hokejisté Třebíče ještě ve Velkém Meziříčí. V úterý 13. srpna od 18.00 proti místnímu druholigovému Horáckému hokejovému klubu. O dva dny později pak zajíždí na led posíleného Tábora, kde se bude hrát rovněž od 18.00.

V Moravských Budějovicích má Horácká Slavia v plánu tři přípravná utkání. To první se uskuteční v úterý 20. srpna, první buly duelu proti juniorce extraligových Pardubic bude vhozeno opět v 18 hodin.