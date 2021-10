Třebíč v Praze dvě třetiny excelovala, vedla jasně 3:0, a zdálo se, že k další výhře dokráčí pohodlně. Jenže v úvodu třetího dějství inkasovala a domácí začali kousat.

Tlak postupem času sílil, a horko bylo bránící se družině i při vyloučení Lukáše Doudery. Zbytečný krosček v rohu kluziště za vlastní brankou zůstal slávisty nepotrestán, ale ihned poté šel Doudera na trestnou lavici znovu.

I když… on z ní vlastně ani nevystoupil. Sotva se otevřela vrátka po prvním trestu, Doudera ještě z trestné lavice zahrál hokejkou puk na ledové ploše. A zcela správně si mohl na lavici hanby znovu sednout.

Nic nepomohly ani intervence třebíčského trenéra Kamila Pokorného u hlavních sudích. „Samozřejmě jsme věděli hned, že se to nesmí,“ smál se po utkání kouč. „Trošku jsem tam chtěl natáhnout čas, aby si odpočinuli ti hráči, kteří nastupují na oslabení. Proto jsem se rozhodčího ptal, co se stalo. I když jsem to věděl,“ netajil taktické počínání Pokorný.

Také toto oslabení Třebíč přežila, Slavia snížila až při dalším vyloučení Šťovíčka. Tři body ale Horácké Slavii již nevytrhla. „Šest minut vyloučení za sebou na Slavii je problém. Na jejich přesilovky jsme se připravovali, odehráli jsme je skvěle. Soupeř se sice jednou trefil pár vteřin před koncem té poslední, to se stane. Nakonec jsme to ale ubojovali,“ těšilo Pokorného.

A jak reagoval na netradiční provinění Doudery? „Po zápase jsem mu řekl, že si musí nastudovat pravidla a že ho z nich vyzkouším,“ prozradil dobře naladěný třebíčský stratég.

Třebíčské nyní čeká volno. V pondělí nehrají, ale z tempa jeho rozjetá družina nevypadne. „Třeba Slavii vyšlo volno na středeční zápas, takže hrála sobota - sobota. My máme volno v pondělí, takže hrajeme v normálním rytmu sobota - středa. Na Sokolov (nadcházející domácí utkání - pozn. aut.) se tak budeme chystat v normálním rytmu,“ uzavřel Pokorný.