Čas, který je „prázdný“ se snaží na všech zimních stadionech vyplnit různě. A zejména v této době, kdy se o atmosféru nemohou starat fanoušci, jsou písničky hrané před samotným utkáním, nebo při přerušeních i přestávkách, na prvním místě.

Tvoření play-listu tedy prochází, alespoň v Jihlavě, důkladným procesem. „Není to o tom hráče soupeře zesměšnit, ale dostat se jim trochu pod kůži. Nevím, jestli to nějakým způsobem vnímají, co hrajeme za písničky, ale naši kluci ano,“ říká Tomáš Kalas, který se společně s Milanem Horákem starají na jihlavském „zimáku“ o hudební výplň hluchých chvilek.

Do play-listu mluví i samotní hráči Dukly. „Když se hrálo v základní části doma s Kladnem, tak si kluci řekli, ať zahrajeme něco tvrdšího na rozbruslení, pustili jsme jim Kabáty. Určitě mají možnost do toho promluvit, kdyby to ve středu dopadlo, a my v to věříme, tak si určitě také řeknou, co máme zahrát,“ doplňuje jeden z DJ.

Helena i Lucie

A jaké písničky jsou oblíbené? V kabině jihlavských hokejistů hrála po postupu do finále Helena Vondráčková a její Sladké má-mení… A jisté je, že Vondráčková bude v kurzu i ve dvou následujících zápasech finále play-off Chance ligy na ledě CZ LOKO arény. Tentokrát budou znít celým stadionem hity její neteře Lucie.

A důvod je zřejmý. Lucie Vondráčková žila s kladenským Tomášem Plekancem, s nímž má dva syny. Jihlavští DJ mají tedy jasnou volbu. Už v základní části si neodpustili písničku Ať je jak vítr. „Zrovna v tom posledním utkání jsme to Plekancovi dvakrát pustili při buly, on je obě prohrál a my hned po nich dali dva góly a vedli 2:0,“ vzpomíná Tomáš Kalas. „Pro Rosťu Maroše, který je takový bohém, máme něco od Alkeholu nebo Kabátů, takový ty alkoholičtější písničky,“ mají to jihlavští za „mixážním“ pultem dobře promyšlené.

Pro Nikolase Hlavu, který si rozkmotřil svými výroky jihlavské fanoušky, se nabízí pustit další hit Kabátů Láďa má velkou hlavu, a na Jaromíra Jágra by měl směřovat hit Karla Gotta Být stále mlád nebo ten od Jiřího Zmožka Už mi lásko není dvacet let. „Míváme tam i něco pro Rusy. Miss Moskva od Jirky Korna,“ doplňuje Kalas. „I pro našeho Maxe jsme už pouštěli ruské písničky, aby ho to správně namotivovalo,“ dodává Tomáš Kalas.