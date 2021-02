Na první derby v této sezoně se čekalo dlouho. Hostit ho bude jihlavská CZ Loko aréna dnes od půl šesté. „Těším se. Od kluků vím, jak tím tady žijou, i lidi. A je škoda, že to bude bez nich,“ posteskl si nad prázdnými tribunami sedmadvacetiletý obránce Horácké Slavie Lukáš Chalupa, jehož tým se na dohrávku 16. kola naladil domácí výhrou 5:1 nad Šumperkem.

Rivalita je rivalita a takové zápasy jsou výjimečné. Letos dvojnásob, jelikož v základní části jsou na programu jen dva takové. „Určitě to bude vyhrocené, protože spousta kluků se zná. Jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Pár derby jsem zažil. Je to vždycky speciální a každý chce vyhrát nejen kvůli bodům,“ má jasno Chalupa.

Motivaci porazit regionálního soka znásobí ještě jeden fakt. A to, že Jihlava je třetí a Třebíč pátá. „I tohle na to bude mít vliv. Oni jsou od nás pár bodů a my se chceme dostat do první čtyřky,“ reaguje bek bílých hvězd.

Nachystaní na Duklu by hosté být měli zodpovědně. „Určitě si musíme dát pozor na zbytečné fauly, v přesilovkách budou silní. Celkově mají silný tým, od začátku sezony jsou na špičce,“ je si vědom Lukáš Chalupa, který ale strach nemá. „Když budeme plnit, co chtějí trenéři, a navážeme na zápasy před repre pauzou, určitě to zvládneme a přivezeme si domů tři body,“ věří v úspěšné tažení.