Třebíč jede do Ostravy k zápasu s Porubou. Pokud chce vstupenku do elitního spolku, musí vyhrát. Jiné cesty pro ni není. „O vítězství zabojujeme,“ ujistil trenér Jaroslav Barvíř, ale dodal: „Sezona tímto jedním zápasem nekončí, ať bude jeho výsledek jakýkoliv.“

Lodivod Horácké Slavie samozřejmě zaznamenal trenérskou výměnu na lavičce soupeře, ale komentovat ji moc nechce. „Není to naše věc. My se musíme soustředit sami na sebe. Je diskutabilní, zda trenérská výměna soupeři pomůže či nikoliv. To ukáže až čas. Ne jeden zápas,“ vyjádřil se.

Hokejisté jihlavské Dukly pojedou do Kolína k bezesporu atraktivnímu duelu. „Každopádně to bude zápas, ve kterém bude o co hrát. Motivaci máme my i Kolín, kterému jde o postup do předkola pro play-off,“ nechal se slyšet kouč Viktor Ujčík.

Hosté budou v zápase favoritem. A to nejen z důvodu postavení v tabulce. V posledních třech zápasů získali osm z devíti možných bodů. „Těší mě naše zlepšení. Předtím jsme měli sérii, kdy se nám nedařilo. Bylo by dobré na poslední výkony navázat,“ vyjádřil se kouč.

Dnešní soupeři se naposledy potkali na Mikuláše. Větší radost z výsledku měla Dukla, která hlavně zásluhou kanonády v poslední třetině vyhrála 6:0.

Chance liga

Dnešní program 32. kola: Přerov – Kadaň, Vrchlabí – Šumperk (oba 16.00), Litoměřice – Prostějov, Havířov – Benátky n. J. Vsetín – Ústí n. L. (vše 17.00), Poruba –TŘEBÍČ (17.30), Kolín – JIHLAVA, Kladno – Sokolov (oba 18.00).