Odplata se povedla! Třebíč zaskočila Zlín a srovnala semifinálovou sérii

Byl to podobný, téměř stejný průběh jako v sobotu. Týmy si pouze prohodily role. Hokejoví Berani měli šanci odvézt si z Třebíče vedení 2:0 na zápasy v semifinálové sérii Chance ligy, to se však nakonec nestalo. I díky tomu, že téměř po polovině zápasu stahovali manko 0:3, které stanovili svými trefami Martin Dočekal a slepenými brankami ve druhé části Matěj Novák a Vojtěch Šilhavý. Série se tak do Zlína, kde se bude hrát ve středu a ve čtvrtek, stěhuje za stavu 1:1 na zápasy.

Hokejisté Zlína (žlutomodré dresy) padli s Třebíčí. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš