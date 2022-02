Žihadla nakonec ale zvládla sérii nečekaně suverénně. „Kdo zápasy sledoval viděl, kde nás tlačí pata,“ krčil rameny předseda klubu Jaroslav Ludvík. „Soupeř byl zkušenější. My jsme mu nabídli v zápasech nespočet hrubých chyb, čehož dokázal využít. Stejně tak přesilových her, které my jsme neproměňovali. Nezbývá než Moravským Budějovicím pogratulovat k postupu. Byl zasloužený.“

Rychlý konec. Do finále krajské hokejové ligy postoupily Pelhřimov a Žihadla

Klíčem k třetímu duelu byla právě přesilová hra domácích pět na tři. „My jsme ji neproměnili, soupeř nás trestal a vstřelil dvě branky,“ komentoval zápas trenér Aleš Kraučuk na klubovém webu. „Ve třetí třetině jsme snížili na 1:2, ale další branku jsme již nevstřelili. Chci poděkovat klukům za výkony v této sérii a soupeři pogratulovat k postupu do finále.“

Chotěbořští by měli jako lépe umístěný celek po základní části slavit zisk třetího místa v krajské soutěži. Týmu se ale ještě nechce končit sezonu. „Rádi bychom odehráli i sérii o třetí místo na ledě. Uvidíme, jak se k tomu postaví svaz,“ prozradil Ludvík. „Fanoušci by si to zasloužili, času na odehrání je dost.“

Ukázali jsme, že nejsme žádní outsideři, těší Čermáka. Telčští si přejí Žihadla

Případný soupeř, v druhé sérii Pelhřimovem vyřazená Telč, ale o dalších soubojích neuvažuje. „Chotěbořští iniciovali tuto myšlenku a oslovili nás,“ potvrdil František Čermák, předseda oddílu. „My jsme to probírali, ale v současnosti nemáme v podstatě s kým hrát. Máme stále pět zraněných hráčů, navíc jsme bez brankářů. Z Jihlavy už nám Černého nepouští a Znojmo si převelelo Hrstku do své soutěže. Na tom to všechno ztroskotalo a nebudeme utkání o třetí místo hrát. Osobně mě to hodně mrzí, ale my to bohužel opravdu nyní nedáme dohromady.“

S konečným čtvrtým místem a účastí v semifinále jsou v Telči spokojeni. „Sezonu hodnotíme jako úspěšnou. Postup do semifinále bereme jako velké plus,“ ohlíží se Čermák. „Chodilo k nám hodně lidí. Byli jsme spokojeni se soutěží i s její úrovní a těšíme se už na další ročník krajské ligy. Věřím, že to takto bude fungovat i dál.“