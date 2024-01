Třetí čtvrtina základní části Chance ligy se chýlí ke konci. Tradičně po Vánocích začínají týmy finišovat s vylepšováním své pozici v tabulce. Letos jsou aktuální zápasy o to důležitější, že v mimořádně vyrovnané soutěži může být klíčový každý bod. O hodně tak budou hrát týmy i v sobotním pětatřicátém kole.

Horácká Slavia Třebíč (v červeném) body ze Zlína nepřivezla. Doma proti Frýdku-Místku se bude chtít vrátit na vítěznou vlnu. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Boj o elitní šestici má dobře rozjetý Horácká Slavia Třebíč. Ta navíc drží čtvrtou příčku, která by v případném čtvrtfinále znamenala i výhodu domácího prostředí.

Třebíč po dvou výhrách ve středu padla ve Zlíně. V utkání, které měla dobře rozehrané a měla z něj něco vytěžit. Jeho průběh ale ovlivnily velké emoce a celkově osmnáct vyloučených. „Takovýto zápas si můžete prohrát jen sami a my jsme si ho tou nedisciplinovaností bohužel prohráli,“ uznal po utkání asistent třebíčského trenéra Jaroslav Barvíř.

V sobotu v domácím prostředí by měla být úloha Horáků o něco snazší. Na jejich led přijedou hokejisté až dvanáctého Frýdku-Místku. Horácká Slavia má na Rysy náskok jedenadvaceti bodů. Jako jasný favorit se ale domácí necítí. „Soutěž je letos tak vyrovnaná, že je jedno, jestli hrajete s prvním, popřípadě s posledním. Navíc Frýdek v poslední době posílili zkušení hráči, díky čemuž se zvedají. Bude to hrozně těžký zápas,“ uvedl zkušený obránce Antonín Bořuta pro klubový web.

OBRAZEM: Třebíč nestačila na Zlín. Jihlava opět doma doháněla dvoubrankové manko

Nepoměrně složitější úlohu bude mít Dukla Jihlava. Ta sice v minulém kole porazila pražskou Slavii, teď jí však čeká soupeř nejtěžší. Suverénní lídr soutěže Poruba.

Pro úspěch na půdě vedoucího celku musí svěřenci Viktora Ujčíka především zachytit začátek utkání. V posledních třech duelech totiž vždy prohrávali v první třetině 0:2. A přestože v nich nakonec dokázala Dukla získat pět bodů, stojí dohánění manka hráče hodně sil. „Nevím, čím to je. Přijde mi, že do zápasu nastoupíme lehkovážně. Něco nás od druhé třetiny, nebo jako naposledy od třetí, probudí a vyhrajeme. Ale nemůžeme takhle hrát celou sezonu, protože je to strašně vysilující,“ potvrdil na klubovém webu útočník Šimon Jelínek, který se na posledním obratu podílel dvěma brankami a jednou asistencí.