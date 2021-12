Do trháku dostal Duklu v padesáté minutě. Tomáš Čachotský a Jihlava už své vedení bez problémů kontrolovala. Výhru Dukly pečetil trefou do prázdné brány Jiří Fronk.

Do Nového Veselí jezdím na chalupu, v Brně jsem spokojený, říká trenér KP Hladík

To hokejisté Třebíče nechali všechny body ve šlágru v Litoměřicích, na severu Čech prohráli 1:2. Severočeský rival se díky výhře na Horáckou Slavii na čele tabulky bodově dotáhl. Domácí se dostali v první části do dvoubrankového náskoku a hosté už ztrátu vymazat nedokázali. Mírně upravit se skóre povedlo jen Lukáši Formanovi, který ve 36. minutě korigoval na 1:2. Další prvoligová utkání se odehrají v pondělí. Třebíč hostí pražskou Slavii, Jihlavu čeká výjezd do Benátek.