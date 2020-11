Chance liga by se měla rozjet, jasno ale zatím není

Po čtvrtečním aktivu klubů první hokejové ligy se zdá, že by soutěž v brzké době mohla opět nastartovat. Hrát by se mohlo od jedenadvacátého listopadu. "Definitivně jasné to ještě není a není ještě ani nástřel nového rozpisu. Víc bychom podle svazu měli vědět v pondělí," klidní vášně tiskový mluvčí Rytířů Kladno Lukáš Jůdl.

Hokejové utkání mezi SK Horácká Slavia Třebíč a HC Dukla Jihlava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot