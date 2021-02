Škoda, že na zimním stadionu v Třebíči nebyli v sobotu diváci. Zápas s Přerovem by si v KHNP aréně určitě užili, ačkoliv závěr by zejména domácím příznivcům trochu zhořkl. Stejně tak by nebyli nadšení ani z prvních dvou třetin, v nichž hosté dvakrát skórovali. „Začátek byl docela dobrý, ale pak jsme dostali dva góly,“ hodnotil pro klubový web obránce Horácké Slavie Lukáš Chalupa.

Ovšem v úvodu třetího dějství si to jeho tým vynahradil. „My jsme proházeli lajny, a já vypsal prémii tisíc korun za to, když to otočíme. A pak jsem si trochu drbal palici,“ rozesmál se sedmadvacetiletý bek bílých hvězd nad tím, jak rychle jeho přání bylo vyslyšeno. Z 1:2 to rázem bylo 4:2. „Pak jsme to otočili, ale taky si necháme dát dva hloupé góly. A ten čtvrtý v oslabení? To se radši nebudu vyjadřovat, co se stalo,“ kroutil hlavou nad další zbytečnou přesilovkou soupeře, kterou jeho tým nabídl Přerovu špatným střídání. Stejný prohřešek se stal už poněkolikáté v tomto ročníku, proto taková reakce.

Nicméně i s jednobodovým ziskem se spokojil. „Nájezdy jsou loterie, a i když to dneska nevyšlo, nějaké body jsme udělali a jsme za ně rádi. Kluci říkali, že i v tabulce je to furt dobré,“ komentoval Chalupa.

Ten se ve 47. minutě postaral o čtvrtý gól a svůj první úspěch v letošní sezoně. „Láďa tam projížděl za bránou a mě prostě napadlo tam sjet. V první chvíli jsem na něj řval a on na mě ani nekoukal a já si myslel, že mi to tam ani nedá,“ smál se. „A pak to přišlo. Já zavřel oči a poslal to tam, a jen pak viděl, jak se zavlnila síťka. Jsem rád, protože u prvního gólu jsem byl na trestné, druhý nám to tam domlátili. Já bych snad nemohl ani domů, kdybych to nedal,“ doplnil.

Chalupa je zároveň rád, že je na programu reprezentační pauza. „Pro všechny to bylo těžké utkání, protože těch zápasů je hodně, jak dojíždíme ty zápasy, když jsme stáli. Teď odpočineme, nabereme síly a potrénujeme. A věřím, že tu čtyřku udržíme,“ plánuje jeden z třebíčských obránců.