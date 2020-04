Tři kategorie, tři manažeři. Hokejový klub Horácké Slavie představil trio Čech, Dolníček, Mejzlík, které bude zodpovědné za chod mládežnických výběrů. Ty by měly od úterý dostat individuální tréninkové plány a zahájit letní přípravu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Mokrý Jiří

Hokejová sezona předčasně skončila, a tak by se mohlo zdát, že v Horácké Slavii Třebíč bude klid. Opak je však pravdou. Vedení klubu pracuje na plné obrátky a vymýšlí, jak se co nejlépe připravit na nadcházející ročník, který by měl být co nejlepší od mužského celku až po nejmenší hokejové naděje. O změnách informoval klubový web na začátku dubna.