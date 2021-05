Solidní úvod, neproměněné šance, a pak výbuch. Jedenáct hluchých minut, v nichž Kladno čtyřikrát pokořilo Žukova, sebralo jihlvské Dukle takřka všechny naděje na úspěch a případný postup do extraligy. „Je to tak, bohužel,“ konstatoval Tomáš Čachotský. „Asi jsme se hlavami s tím sedmým zápasem nevypořádali, moc kluků s tím nemá zkušenost. Nevím, co k tomu říci. Byl hrozný výpadek prvních dvacet minut, a i když jsme ukázali obrovskou vůli a bojovnost, s takovým zkušeným mančaftem jako je Kladno se to těžko otáčí,“ byl si vědom.

Nicméně jak sám řekl, jeho tým se znovu nevzdal a Rytíři museli po zbytek zápasu odrážet nepříjemné výpady soupeře z Vysočiny. Dvě brnky byly ale málo. „Bohužel, my jsme ty naše šance neproměnili, i když si myslím, že jsme jich měli celkem dost. Kladno bylo dneska efektivní, téměř z každé šance dalo gól, a po zásluze vyhrálo,“ uznal hned po utkání kapitán Dukly, že domácí byli přece jen o kousek lepší.

I tak se ale porážka 2:5 kousala těžce. „Byli jsme tak strašně blízko, a teď nás to bolí. Teď jsou ty pocity špatné,“ hlásil zklamaně a připomenul jeden z možných rozhodujících faktorů. „Máme poměrně úzký kádr, nebo ho nemáme tak široký jako Kladno, a ještě se k tomu chytla spoustu zranění. Nechceme se na to vymlouvat, ale v tomhle jsme byli asi znevýhodnění,“ doplnil.

Na druhou stranu Tomáš Čachotský ví, že jeho tým odvedl práci na maximum. Možná ještě lépe, než se čekalo. I proto si mohl vyslechnout v kabině chválu od trenérů. „Bylo tam poděkování za celou sezonu, protože jsme odvedli obrovský kus práce. A jak jsem říkal, i když to teď strašně moc bolí, tak jsme dokázali vzdorovat Kladnu až do posledního zápasu. Prošli jsme celým play-off a já jen doufám, že se příští rok uvidíme všichni se všemi fanoušky na tribunách a už to nebude tak smutné,“ přidala při pozápasovém hodnocení jihlavská „devadesátka“.

V noci po příjezdu domů čekalo jeho výpravu milé přivítání ze stran fanoušků, kteří si ho skandováním vytáhli a kapitán jim určitě nalil naději do žil. „Doufám, že v příští sezoně to zopakujeme, minimálně to finále, a že to pak vyjde až do konce. Tak, jak to všichni chceme,“ potěšil Čachotský dobrou dvoustovku skalních fandů Dukly slibem, že se o co nejlepší výsledek Jihlava bude rvát i v nadcházejícím ročníku Chance ligy.