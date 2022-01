Prostřední část, to už byla ze strany Bruslařů jiná káva. Cachnín rychle snížil a pouhou vteřinu před druhou sirénou vyrovnal na 2:2 právě Třetina. „Věděl jsem že už nezbývá moc času a kluci to před branku nějakým skákavým způsobem dostali,“ popisoval Třetina.

Jeho pozice při zakončení přitom nebyla vůbec jednoduchá. „Trefil jsem puk ze vzduchu z voleje. Byl to šťastný, ale nesmírně důležitý gól. Jsem rád, že aspoň nějak týmu pomůžu, když už mi to tolik nejezdí,“ smál se zkušený útočník.

V závěrečné dvacetiminutovce pak rozhodl o výhře 3:2 a tím i zisku tří bodů pro Havlíčkův Brod svojí brankou Holenda.

Díky tomu se v tabulce skupiny Jih Bruslaři posunuli na čtvrtou příčku, zaručující postup do play-off. „Pro nás, ale i hokej v Brodě je důležité, abychom do play-off postoupili. Je to jen na nás, půjdeme si za tím,“ zdůraznil Třetina.

S prohrou 2:4 se z ledu Kopřivnice v sobotu vraceli ve skupině Východ druholigoví hokejisté Žďáru nad Sázavou. Výkon přitom nepodali špatný, jenže doplatili na jejich starou bolest.

To jsou letos nevynucené ztráty v rozehrávce. „První dvě branky jsme inkasovali po lehké ztrátě puku v útočném pásmu. S hráči o tom neustále hovoříme, ale pořád se to opakuje,“ stýskal si kouč Plamenů Martin Sobotka.

Přitom nebýt těchto zaváhání, mohl být s výkonem svého celku v sobotu celkem spokojený. „Nehráli jsme zle, minimálně bod jsme si podle mého určitě zasloužili. Hokej se však nehraje na krásu, ale na výsledek. I třetí inkasovaný gól byl pro nás trošku smolný,“ zmínil.

Na to, že herní styl Kopřivnice jeho svěřencům příliš nesedí, se zkušený kormidelník vymlouvat nechtěl. „Hráči Kopřivnice neustále důrazně napadají, dohrávají každý souboj, nehraje se tu příliš dobře. Určitě jsou v soutěži mančafty, proti nimž nám to sedí více. To ale není něco, na co bychom se měli vymlouvat,“ přiznal Sobotka.

Bez bodového zisku odešli ve 28. kole rovněž hokejisté Velkého Meziříčí. Opavě na jejím ledě podlehli 2:4. Slezany přitom během šedesáti minut přestříleli poměrem 36:22, jenže co to bylo platné, když produktivnější byl domácí celek.