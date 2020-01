Domácí vlétli na soupeře s chutí a šli brzo do vedení. Žihadla poté srovnala, ale Bruslaři si vzali vedení hned dvakrát do pauzy zpět. Hosté měli velké šance v přesilové hře, když se ale dvakrát neprosadil Krutiš.

Ve druhé třetině byli domácí i nadále nebezpečnější a svůj náskok ještě navýšili, když přesný pas zužitkoval Třetina. Následně Kuchta z velkého úhlu poslal puk do sítě.

V poslední třetině přidal Havlíčkův Brod dvě branky během dvou minut. Hosté nastřelili tyčku. Pak domácí opět přidali další branku. Hosté ještě snížili po pohledné akci Špačkem. Ale domácí ještě udeřili dvakrát.

„Po nepovedeném utkání proti Valašskému Meziříčí jsme se připravili na Moravské Budějovice. Do zápasu jsme nastoupili dobře, když jsme měli dobrý pohyb a přidali tři góly. Nebýt několika vyloučení ve druhé třetině, tak jsme měli utkání pod kontrolou,“ zhodnotil derby havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín.

„My jsme samozřejmě chtěli navázat na zápas proti Valašskému Meziříčí. Myslím si, že vstup do zápasu nebyl dobrý ani z jedné strany, kdy se vůbec nebruslilo a byl to spíš takový sváteční zápas. Oba celky čekaly, co se stane. Domácí začali pracovat a hrát. My, přestože jsme inkasovali branku, jsme se do utkání hned vrátili slepenou brankou. Nicméně jsme udělali několik chyb, které zkušený soupeř potrestal. Paradoxně jsme dostali dva zbytečné góly ve druhé třetině, kdy jsme se po důrazné domluvě v kabině zvedli. Místo abychom šli do kontaktní branky, tak nám soupeř odskočil. Dnes se nám nedařilo eliminovat soupeřovy přesilové hry. Na tom musíme při tréninku zapracovat. Musíme se soustředit sami na sebe a pracovat dál. Dnes dostali příležitost hráči širšího kádru, další mladí kluci. Někteří ukázali, že můžou hrát, někteří, že ne. My k tomu přistoupíme a vyladíme sestavu na další zápas tak, abychom byli připravení a porazili Hodonín,“ přidal své hodnocení hostující trenér Miroslav Vybíral.

Branky a nahrávky: 3. Voříšek (Cachnín, Juráň), 9. Ludvík (Vala), 14. Juráň (Cachnín, Voříšek), 28. Třetina (Voříšek, Mikeš), 31. Kuchta (Pospíchal, Kliment), 46. Semrád (Pospíchal, Třetina), 48. Mikeš (Voříšek, Třetina), 56. Juráň (Voříšek, Cachnín), 59. Kliment (Cachnín, Voříšek) – 7. Procházka (Krutiš, Horký), 51. Špaček (Krutiš). Rozhodčí: Nikola Marek – Petr Křivohlavý, Martin Klouda. Vyloučení: 6:6. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 338. Třetiny: 3:1, 2:0, 4:1. Havlíčkův Brod: Chaloupek – Semrád, Pospíchal, Vala, Kliment, Benák – Přidal, Třetina, Mikeš – Voříšek, Cachnín, Juráň – Holenda, Ludvík, Kuchta. Moravské Budějovice: Vacek (48. Helešic) – Šána, Trnka, Brabec, Bazala, Kruckovyč, Marcinko, Čermák – Molnár, Procházka, Krutiš, Hovsepyan, Alexa, Horký, Podlaha, Piš, Špaček, Sigmund, Sorger.