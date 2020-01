Hokejisté Telče nenaplnili v Náměšti roli favorita do puntíku. Domů přivezli jen dva body, a to i přesto, že po první třetině měli tříbrankový náskok!

Ilustrační foto | Foto: čtk

Krajská hokejová soutěž mužů pokračovala o víkendu zápasy 14. kola, a Telč vyrazila na led předposlední Náměště nad Oslavou. Dal se tedy čekat celkem jasný průběh, a po prvním dějství to také tak vypadalo. Sokolík, Kret a Tušer poslali své barvy do tříbrankového vedení. „My jsme využili dvě přesilovky, teď se dá říci, že to v tomhle směru vychází,“ potěšila trenéra Josefa Práška produktivita v početních výhodách. „Oni byli třikrát vyloučení, a to dalo ráz té třetině,“ doplňuje.