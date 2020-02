Třebíčští hokejisté potvrdili i na domácím ledě proti Ústí nad Labem, že jsou v dobrém rozpoložení. Nenechali se totiž rozhodit ani dvěma brankami hostů v rozmezí šestadvaceti vteřin! Hned poté totiž udeřil Laš a ještě do přestávky vyrovnal Psota.

„Ústí nás v ničem nepřekvapilo, věděli jsme, že jsou výborní v brejcích. To vše se potvrdilo kvůli naší špatné disciplíně v první třetině. Velké plus vidím v tom, že jsme hned snížili a do konce první třetiny srovnali,“ oddychl si asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

Zápas si pohlídali

Zbytek zápasu už jeho tým odehrál v jiném modu, a na ledě byl pánem. „V kabině jsme si k tomu museli něco říct, a hráči se poté hodně zlepšili. Jak jsme se dostali do vedení, tak jsme si zápas již pohlídali,“ potěšilo Barvíře. Třebíč si po trefách Vodného, Bittnera, Padrnose a Šťovíčka došla pro šestou výhru v řadě, která ji udržela na pětibodový distanc od dotírajícího se třetího Frýdku-Místku.

Jihlavský výběr také bodoval naplno. A podobně jako Třebíč si musel poradit s nepříjemností v podobě soupeřova vedení. „My se v první třetině dostali trochu pod tlak, bylo to i těmi vyloučeními. Z jednoho jsme dostali jsme i gól, ale naštěstí jsme v oslabení, i díky skvělému výkonu Brože, zvládli dobře. Byli jsme pořád ve hře, dokonce jsme dokázali tu třetinu ještě vyhrát,“ poukázal při hodnocení trenér Dukly Viktor Ujčík na obrat ve skóre.

A když pak dvakrát za sebou udeřili hosté v početních výhodách, bylo zaděláno na další úspěch. „My jsme ten zápas celkem kontrolovali. Kluci podali slušný výkon, a s body je samozřejmě spokojenost,“ dodává.