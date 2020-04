Po předčasně ukončeném letošním ročníku je jistá jediná věc. Do extraligy se posunuly České Budějovice, po roce se vrátilo zpět Kladno.

Pohyb na opačném pólu tabulky je ale hodně nejasný. První liga je zatím nesestupová, rozšířit ji měl vítěz druhé ligy. Po ukončení soutěží rozhodl výkonný výbor hokejového svazu, že právo účasti dostanou vítězové jednotlivých skupin.

Tedy Stadion Vrchlabí, SC Kolín a Draci Šumperk. Už tak nabobtnalá soutěž by tak měla být devatenáctičlenná…

Jenže tak horké to možná nebude. „Kluby se musí do soutěže přihlásit do dvaadvacátého května. Do té doby bude potřeba také zaplatit startovné,“ připomíná Vladimír Velčovský, ředitel šumperského klubu.

Draci by se vrátili do první ligy po čtyřech letech. „Já jsem vnitřně přesvědčený, že na devadesát devět procent tuto přihlášku podáme a první liga se v Šumperku hrát bude,“ dodal Velčovský.

To v Čechách hodně váhají. Důležitá je pochopitelně finanční stránka věci. „Momentálně pracujeme na obou variantách, jak pro Chance ligu, tak pro druhou ligu. Rozhodnout se chceme už před konečným termínem přihlášek,“ uvedl na klubovém webu Jiří Jakubec, sportovní manažer Vrchlabí, které opustilo soutěž na jaře roku 2011.

Kolínští Kozli v první lize dosud nepůsobili. Jen v dávné minulosti hráli tehdejší první národní ligu. A přestože klub toužil po postupu sportovní cestou, také nyní jsou u Labe na vážkách. „Jednoznačně by Kolínu první liga slušela, a já bych hlasoval pro,“ netají trenér Kozlů Petr Martínek. „Je to vše o financích. Pokud by nebyly, nemůže se do toho jít. Nemůžeme udělat nějaký velký průšvih, aby se pak z toho kolínský hokej dlouho vzpamatovával.“

Stále tak není jisté, kteří soupeři začnou na podzim jezdit na led Horácké Slavie. Zvláště, když velké finanční problémy například hlásí Ústí nad Labem i jiné kluby…

Správnou odpověď se tak dozvíme až za měsíc po podání přihlášek klubů.

Na kterého nováčka byste se eventuálně nejvíce v příští sezoně těšili? Hlasujte v naší anketě.