Není to žádná novinka. Kvalitních fotbalistů je v Česku na všech úrovních málo. Pro ty profesionální to až tak velký problém není, mohou sáhnout do zahraničí. Na amatérské okresní i krajské úrovni zase mohou vesnické kluby „spoléhat“ na patriotismus většiny svých odchovanců. Pomyslný „střední stav“ českého fotbalu ovšem poslední léta nemá moc kde brát.

Na Vysočině, která nemá ve svém středu stotisícovou metropoli, kde by měl fotbal tradiční baštu typu Sigmy Olomouc či Slovanu Liberec, je situace o to tíživější. „Situace na trhu není vůbec jednoduchá,“ trefně zhodnotil po konci podzimu aktuální stav kouč fotbalistů Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Dlouholetý účastník Moravskoslezské fotbalové ligy přišel v letní přestávce hned o osmičku hráčů základní sestavy. Nahradit se je nepodařilo kvalitativně, ale ani početně. „Ono je to ve třetí lize skoro všude stejné, prostě není kde brát. Proto ani teď v zimě nečekám, že by někdo nějak extrémně posílil. Když nějaký klub udělá dva dobré hráče, bude moc rád,“ přemítal.

Navíc zmínil ještě jeden docela důležitý faktor. „Někdy mám pocit, zda si u nás hráči vůbec váží toho, že mohou hrát třetí ligu. Samozřejmě si to ještě musím vyhodnotit, ale ten pocit prostě mám. Není žádnou tragédií, že nyní, po předchozích úspěšných letech, hrajeme ve spodku tabulky. Ale kolikrát člověka napadne, zda by tedy nebylo lepší, jít hrát v klidu divizi. Jenže v podstatě zmačkat a zahodit do koše těch spousty let práce, to se nám nechce,“ neskrýval Šimáček.

Na kterých postech tlačí jeho mančaft nejvíce bota dobře ví. „Potřebujeme získat krajního beka, stopera a levonohého záložníka. Kdyby se tyhle tři typy povedly získat, byl bych spokojený. Musí to ale být hráči do základu, ne na zkoušku,“ zdůraznil.

O patro níž, v moravskoslezské divizi D, prožili vynikající podzim fotbalisté Žďáru nad Sázavou. Po hubených letech jim v podzimní tabulce patří třetí příčka, s nevelkou ztrátou na vedoucí Start Brno. Přitom první polovinu sezony odkopali ve městě pod Santiniho Zelenou horou v podstatě jen ve třinácti hráčích.

Že by se sehraný tým ještě zkvalitnil a rozšířil ovšem nevypadá příliš reálně. „Osobně bych jednoho či dva hráče, kteří by nám pomohli, rád přivedl, ale v zimě to není jednoduché. Navíc záleží také na vedení a možnostech klubu,“ prozradil trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Možná tak bude řešit spíše opačný problém. „Za klíčové považuji to, aby mužstvo nikdo neopustil. Zvlášť po vydařeném podzimu se zájem o některé hráče ještě zvýšil. Dáme v přípravě šanci klukům, kteří budou v létě vycházet z našeho dorostu, protože je tam několik šikovných hráčů,“ dodal.

Potřebu posílit kádr mají tradičně především kluby, které jsou namočené v záchranářských bojích. Těch je Vysočiny ve čtvrté nejvyšší soutěži více než dost. Ale jakmile se řekne slovo posily, hovoří všude velice podobnými slovy.

Typickým příkladem může být Stará Říše. „Do zimní přípravy máme v plánu hodně přípravných utkání, bude to tedy hodně o testovaní. My budeme hledat především do útoku typ hráče, který by dokázal podržet balon a pomoci s rozehrávkou. Třeba se něco objeví, ale víme, že zrovna takový typ hráčů si každý klub hýčká. Pokud tedy nebudeme úspěšní, musíme najít někoho z vlastních zdrojů,“ nastínil asistent trenéra Staré Říše Lukáš Staněk.

Podobný problém řeší také v Havlíčkově Brodě, kde měli na podzim s koncovkou obrovské problémy.

„Nepodařený podzim nám ukázal několik věcí. Tou zásadní je, že nám chybí typický hrotový útočník. Vedle něj také někdo, kdo by mužstvo dokázal strhnou i v nepříznivých situacích,“ postýskl si kormidelník Slovanu Jindřich Adamec.

A doplnil. „Určitě se s vedením klubu budeme snažit kádr doplnit o typologicky vhodné hráče. Bohužel hráčský trh je velmi omezený a po těchto hráčích je poptávka na celém fotbalovém trhu. Proto je to velmi složitě dostupné zboží.“

Podobný problém vůbec neřeší divizní nováček ze Speřic. „Chceme dál dávat šanci šikovným hráčům z nižších soutěží v našem blízkém okolí. Rozhodně nehodláme jít cestou získávání nějakých vyčichlých hvězd,“ zdůraznil kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Určitou výjimku představuje klub z Bystřice nad Pernštejnem. V jejím kádru postupně probíhá generační výměna, ale klub nyní nedisponuje kvalitativně odpovídající mládeží.

Dobrou polovinu mužstva tak nyní tvoří hráči odjinud. „Aktuálně nám v týmu chybí střední generace. Silná generace, kterou tvořili Prášil, Sklenář a další už má vesměs přes třicet let. Za nimi pak zeje díra, proto jsme se v posledních letech po posilách zaměřili na jižní Moravu,“ přiznal trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Což ale může přinášet různá úskalí. „Přivedli jsme dobré kluky, ale přece jenom mi přijde, že domácí hráči obecně dávají do hry více srdíčka. Do budoucna bych o nás strach neměl, máme tu solidní mladé hráče, o něž je zájem i jinde. Ale mezi dospělými se ještě musí otrkat,“ doplnil Veselý.