Dá se říci, že v tuhle chvíli hraje jihlavské záloze vše do karet.

ZÁCHRANA. Slavit se mohla záchrana bez boje, za což je rád i kouč Michal Veselý. „Samozřejmě je dobře, že se to nedohrávalo a nepadalo se. I když jsme se o to chtěli poprat, a kdyby se stihlo odehrát všech třiadvacet zápasů, myslím, že se s tím dalo něco udělat. Ale kdyby se dohrával jen podzim, bylo by to složité,“ je si vědom nový trenér třetiligových fotbalistů FC Vysočina.

TRÉNINKY. Může se i naplno trénovat. Výjimkou je nadále používání vnitřního zázemí. Času na to, aby se jeho tým na příští sezonu pořádně nachystal, a nehrál v ní druhé housle, je tedy dostatek. „Snad to bude výhoda. Trénujeme pořád a je dobře, že už se teď můžeme připravovat plnohodnotně,“ říká Veselý. „Takhle pojedeme do dvanáctého června, pak dostanou kluci volno a od osmadvacátého června začneme přípravu na novou sezonu. Bude to pět týdnů, což by mělo stačit,“ věří.

ZÁPASY. Důležité pro něj i jeho výběr je, že vláda schválila možnost začít hrát přípravné zápasy. „Ještě teď si chceme zahrát. Je lepší se poměřit s někým jiným, než sami mezi sebou na tréninku. Jsme domluvení s Brodem, Ždírcem a Velkým Meziříčím. Uvidíme, jestli to dopadne,“ doplňuje kouč.

KÁDR. Ten zřejmě dozná změn. Už i proto, že z dorostu by mělo přijít hned sedm mladých fotbalistů ročníku 2002. „My to teď budeme ladit. Určitě dáme všem klukům prostor a pokusíme se je do týmu zapracovat. A z toho pak vzejde stávající tým,“ reaguje trenér.

POSILY Z ÁČKA. Veselý však ví, že hodně důležitý bude jiný faktor. „Hodně to bude odvislé od stavu v kádru áčka. Teď na jaře tam byli kluci zdraví, vyhýbala se jim zranění i covid, a v takovém případě by nám mohlo pomáhat klidně pět šest hráčů. To na podzim nevycházelo, posílení nebylo takové, a ten úzká kádr béčka si s tím moc neporadil,“ uzavřel.