Hodnocení podzimní části bývalo v Jemnicku podstatně veselejší, souhlasíte?

Samozřejmě, tentokrát se nám tolik nedařilo. Nebudu žehrat na zranění, ale pravda je, že jsme museli v průběhu podzimu řešit hodně výpadků ze sestavy. V úvodní fázi chyběli zranění Koutný, Tesař a Toman. Potom jsme zase těžko skládali stoperskou dvojici. Novák dostal červenou kartu, se starty paběrkoval i Svěrák. Niederhofer měl často pracovní povinnosti, bylo toho až moc.

Vy jste dokázali držet krok s favority. Dokonce jste vyhráli v Dobroníně, ale ztráceli jste zbytečně doma. Čím si to vysvětlujete?

Uhráli jsme, co jsme uhráli. Skutečně jsme v devíti zápasech herně ani jednou nepropadli, ale chybí nám střelec. V dřívějších dobách jsme se mohli spolehnout na Kříže, Cecha a další. Prostě momentálně nemáme hráče do šestnáctky, což pomáhá třeba Dobronínu nebo Počítkám. O branky se musí u nás starat hlavně záložníci.

Když pominu zranění, tak podobný kádr jste měl k dispozici i v loňské sezoně. Ze začátku jste dávali hodně gólů, ale potom jste slevili. Byl už tenkrát náznak v ústupu z pozic?

V podstatě ano. Ono je něco jiného proměňovat šance, když jste v laufu a když se nedaří. Došel nám střelecký dech a my na tom musíme přes zimu hodně zapracovat. Že hrajeme dobře, nám není nic platné, když chybí góly. Bez nich body prostě nebudou.

Můžete sáhnout na rozdíl od některých konkurentů do B týmu. Jenže ten šel dobrovolně z okresu do třetí třídy. Je znát trochu krize?

Byl to rozumný krok. Je tady výměna generací. Béčko má hodně mladý tým plný dorostenců a je potřeba, aby kluci začali vyhrávat. Začátek téhle sezony byl všelijaký, kluci se trápili, ale lepší se to. To je potom samozřejmě znát i v áčku. Naštěstí nám pomohli čtyřicátníci, musím poděkovat Jirkovi Kinclovi, Jirkovi Andělovi a Tomáši Krejčovi.

Kde vidíte největší pozitiva?

Nacházíme se v nelehké situaci, ale tým to nezlomilo. Pořád máme hlavu vzhůru, výsledky nás nedeprimují.

Kdy zahájíte zimní přípravu?

Šestnáctého ledna. Hráčům jsem rozeslal tréninkové plány, je to nyní na každém a jeho práci. Jarní sezona bude atypická, začne brzy. Pro nás už sedmého března odloženým zápasem s Budišovem.

Začne vůbec?

Já doufám, že ano. Je to nešťastný čas, covid ničí všechno. Připojím se k dalším, fotbal je na vesnicích i v malých městech zábava i kultura. O tohle nesmíme přijít.