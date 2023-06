/ROZHOVOR/ Bez pivních tácků. Různá kuriózní řešení povinné fotbalové ochrany viděli během své kariéry Štěpán Rybníček a Pavel Chalupa. V roce 2017 proto spolu založili společnost FOUL, která se zabývá výrobou kvalitních chráničů. Více o firmě prozradil v rozhovoru pro Deník Štěpán Rybníček. Ve fotogalerii se podívejte, kdo také používá chrániče z Třebíčska.

Chrániče od společnosti FOUL z Vysočiny používá řada fotbalových reprezentantů a hráčů světových lig. Jedním z nich je i Bukayo Saka z Arsenalu (vlevo). | Foto: se svolením Štěpána Rybníčka

Jak jste se spolu poznali?

S Pavlem jsme se potkali před lety při fotbale, kdy jsme spolu hráli třetí ligu. V tomto prostředí později vznikl i náš projekt.

Vy ale ještě stále hrajete, že?

Ano. Pavel působí v Rakousku, já nastupuji v nižší soutěži v Česku. Momentálně je fotbal pro nás už jenom radost. Současné hraní nebereme ambiciózně s cílem někam to dotáhnout. To jsme dávno vzdali.

Štěpán RybníčekZdroj: se svolením Štěpána RybníčkaMyšlenka vrhnout se na výrobu chráničů vznikla přesně jak?

Obecně řečeno, v kabině vidíte různé chrániče. Někomu vyhovuje mít je co nejmenší, aby pokud možno nepřekážely. Kluci si tam proto dávali třeba kusy z karimatky, tácky od piva a podobně. Nebo tam byli hráči, kteří zase potřebovali mít pocit pořádné ochrany. Ti nosili velké chrániče. Jenže to bylo zase nepohodlné. Viděli jsme proto, že tady je díra na trhu. Velké značky typu Adidas, Nike ani další na chrániče tak úplně nesází, protože nejsou vidět. Proto nás napadlo, že vymyslíme chrániče, které by nám vyhovovaly.

Dovolím si odhadnout, že vaše první výrobky vznikly, lidově řečeno, na koleně.

Když se ohlédnu zpětně, opravdu jsme začínali tak nějak na koleně. Bylo to hodně amatérské, některé části výroby jsme delegovali jinam. Postupem času jsme se snažili výrobní proces vylepšovat a mít všechno pod sebou. Aby to pro nás bylo jednak cenově výhodnější, a zároveň nemuseli čekat na nějakého dodavatele. Dneska máme celou výrobu pod jednou střechou a jsme schopni i chránič s nějakou osobní personalizací vyrobit do druhého dne. Konkurenční značky ve světě mají výrobní lhůtu tři čtyři týdny.

Kde nastal bod zlomu a vy jste se výrazněji prosadili na trh?

Zprvu jsme využívali našich kontaktů ještě z doby, kdy jsme hrávali fotbal na vyšší úrovni. Především v dorosteneckém věku. Pavel byl v dorostu v Jihlavě a měl tam kamarády jako například Lukáše Masopusta či Stanislava Tecla. Já jsem působil v Olomouci, později v Ostravě, takže jsem rovněž oslovil bývalé spoluhráče, kterými byli například Tomáš Chorý, Lukáš Kalvach nebo Patrizio Stronatti. V té době se navíc hrálo EURO U21 v Polsku, kde byl můj ročník. Poslal jsem pár klukům z české reprezentace nabídku a chrániče jsme jim tam osobně dovezli. Oni je nasdíleli na svých sítích, my si je s nimi nafotili… To byl takový první impuls, který nás dostal do povědomí.

Pavel ChalupaZdroj: se svolením Štěpána RybníčkaMezi vašimi klienty jsou již zvučná reprezentační a ligová jména, i hráči z významných evropských lig. Jak složité bylo se prosadit do zahraničí?

Český trh přece jenom není tak velký. A speciálně fotbalové chrániče nejsou úplně spotřební produkt, vydrží několik let. Proto jsme se rozhodli zkusit zahraničí a v posledních dvou letech jsme se expanzi ven intenzivně věnovali. Zpočátku jsme se vydali do Německa, které je fotbalovou zemí. Je tam obrovský trh a vysoká kupní síla. Vloni se nám to přehouplo tak, že nadpoloviční část objednávek přichází ze zahraničí. Nejvíce jich je z Německa a Rakouska.

Máte myšlenky na výrobu i jiných produktů pro fotbalisty?

V podstatě máme vytyčené dva směry, kterými bychom se chtěli ubírat dál. Jedním z nich je expanze s chrániči do dalších zemí. Letos máme například naplánováno jet do Francie, kde nám odpadl dlouhodobý konkurent. Druhým jsou právě další produkty. Ono se to nezdá, ale je spousta věcí, které s sebou hráč nosí a nedostane je od klubu. Máme v plánu nějaké termoprádlo, do budoucna například pantofle do sprchy a podobné věci pro jednotlivce. Ale ty zůstanou stále jen doplňkem pro naše stávající klienty. Hlavním produktem budou samozřejmě dál chrániče. Naší dvojkou jsou potom ponožky, které také fungují dobře.