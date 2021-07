Výběr z Vysočiny prohrál s Brnem ve finále letošního ročníku Superligy malého fotbalu v Boskovicích 3:5 po prodloužení. „Myslím, že Brno mělo víc štěstí. Dostali jsme dvě branky z dorážek, přitom to tak gólman ani nechtěl vyrazit. Ale to k fotbalu patří, byl to krásný zápas. Brno se neocitlo v takové situaci poprvé, což taky sehrálo roli,“ doplnil jihlavský forvard.

Medailový cíl splnil se svým týmem už v semifinále, když po výhře 7:4 přešel přes Most. „Nechtěli jsme jet do Boskovic jen pro čtvrté místo, chtěli jsme vyhrát celý turnaj. S Mostem to byl dobrý zápas, šlo jen o to, kdo dá víc gólů, utkání nesvazovala žádná taktika. Hrálo se nahoru dolů, otevřený fotbal,“ ohlíží se třiadvacetiletý Svoboda.

Premiérový formát Superfinále si ovšem užil. „Je to určitě lepší, play-off má správný náboj. Myslím, že to bavilo všechny kluky z týmu, Superfinále má svoje kouzlo,“ podotkl.

Jihlava obsadila po podzimní části celostátní soutěže druhé místo ve východní skupině, když podlehla jen Brnu a dopředu naznačila své ambice. „O něčem vypovídá už to, jak jsme hráli na podzim, než se soutěž přerušila. Skončili jsme ve skupině druzí, scházeli jsme se a výsledky nám nebyly jedno. Chtěli jsme se prostě umístit co nejlíp a Superfinále nás lákalo o to víc,“ doplnil Svoboda.

Po dvou třetích místech a jednom druhém teď Jihlava pomýšlí na vrchol v celostátní soutěži, kde se už potřetí za sebou usadilo Brno. „Musíme mít samozřejmě takový cíl, jinak to nejde. Uvidíme, co bude příští rok, ale chceme Superligu vyhrát,“ prohlásil mladý útočník.

Ještě předtím ho patrně čeká start s českou reprezentací do 23 let na mistrovství světa, které od 12. srpna přivítá ukrajinský Kyjev. Svobodovo jméno je v širší nominaci. „Určitě jsem rád, že se mi trenéři ozvali. Je to super zpráva a budu jen rád, když se na šampionát dostanu,“ uvedl.

Před dvěma lety sice startoval v seniorském národním týmu na mistrovství světa v australském Perthu, tam však český celek skončil až pátý. Šampionát do 23 let ho láká. „Je mi jedno, že teď jdu do mladšího nároďáku, nejsem ten typ, co by si něco myslel. Normálně bych si šel zahrát s klukama, naopak je lepší, že jsou v mojí věkové kategorii. Rád tam pojedu a nejlépe pro zlato. Chci mistrovství vyhrát,“ oznámil Svoboda.