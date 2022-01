V Novém Městě na Moravě se hrála nejvyšší soutěž naposledy v sezoně 2004/2005. „Vzpomínky na éru ženské kopané u nás jsou nádherné. Holky hrály první ligu, takže sem přijely i Slavia nebo Sparta. Slavii jsme jednou dokonce i porazily,“ hřeje i po tolika letech Wolkera.

„Za naši éru jsme nedokázali porazit jeden jediný tým. Spartu,“ přidává další slavné jméno Jiří Maděra, bývalý trenér týmu. „Pohybovali jsme se sice spíše ve spodních patrech tabulky, ale porazit jsme dokázali skoro všechny. My jsme neměli až tak technické hráčky, ale byly to bojovné typy. A právě bojovností a takovým fyzickým fotbalem se nám dařilo konkurovat ostatním. To se samozřejmě líbilo a chodili na nás diváci v hojném počtu.“

Dlouhodobá účast mezi elitou byla umožněna širokou základnou hráček. „Tenkrát se hrál ženský fotbal i v blízkém okolí. Hrálo se v Bystřici, hrály ho studentky z gymnázia v Novém Městě… My jsme tenkrát proto měli v týmu jak děvčata z Bystřice, tak z Nové Vsi nebo Radešínské Svratky. Dokonce za nás jezdila hrát i děvčata z Ivančic nebo Brna,“ popisuje ideální stav Maděra.

Postupem času ale začaly v klubu řešit personální problémy. „Jsme region s malou hustotou obyvatelstva. Sehnat tady velký počet dívek do týmu byl problém. Nám se to ze začátku dařilo. V jednu chvíli jsme měli dokonce přípravku, mladší i starší žákyně a ženy. To bylo přes padesát děvčat. A nešlo jenom o mladé dívky. Hrály u nás i maminky od dvou dětí, které prostě ten sport měly rády. Jenže čím byly dívky starší, tím méně se jich drželo nadále sportu. Řada z nich přišla do jiného stavu a ne všechny se dokázaly vrátit,“ vysvětluje bývalý kouč.

Nepříznivě do dění družstvu Nového Města zasáhlo i svazové rozhodnutí. „Poslední ranou potom bylo, že fotbalový svaz nařídil prvoligovým ženským týmům zřízení juniorek. To my už jsme nebyli schopni dát dohromady. To jsou dva samostatné týmy, musíte mít náhradníky… Jedná se o minimálně třicet děvčat ve věku od sedmnácti let,“ krčí rameny Maděra.

V poslední sezoně mezi elitou se sice novoměstské ženy zachránily v sérii o udržení, byla to však jejich prvoligová labutí píseň.

Podporu přitom v klubu ženy měly. „Tady v Novém Městě, i předtím v Radešínské Svratce, bylo soužití v pohodě,“ potvrzuje Wolker.

Jak je pravděpodobné, že se v Novém Městě znovu obnoví činnost ženského družstva? „Za prvé je to vždycky o nadšení. Za druhé k tomu potřebujete finanční prostředky. A s finančními prostředky to v dnešní době není jednoduché,“ vidí perspektivu spíše chmurně Maděra.

Poslední ligový ročník SKF Vrchovina, 2004/2005

9. místo, 18 3 0 15 12:65 9 bodů

výsledky v sezoně - základní část

1. FC Slovácko - SFK Vrchovina 5:1

SFK Vrchovina - Slavia Praha 1:7

SFK Vrchovina - 1. DFC Hlučín 2:5

Slovan Liberec - SFK Vrchovina 1:2

1. FC Brno - SFK Vrchovina 3:0

Sparta Kladno - SFK Vrchovina 1:0

SFK Vrchovina - Viktoria Plzeň 0:3

DFC Hradec Králové - SFK Vrchovina 4:1

SFK Vrchovina - Sparta Praha 0:5

SFK Vrchovina - 1. FC Slovácko 0:8

Slavia Praha - SFK Vrchovina 4:0

SFK Vrchovina - 1. FC Brno 0:2

SFK Vrchovina - Slovan Liberec 1:2

SFK Vrchovina - Sparta Kladno 0:2

1. DFC Hlučín - SFK Vrchovina 0:2

Viktoria Plzeň - SFK Vrchovina 1:2

SFK Vrchovina - DFC Hradec Králové 0:2

Sparta Praha - SFK Vrchovina 10:0

o udržení

SFK Vrchovina - 1. DFC Hlučín 2:1

1. DFC Hlučín - SFK Vrchovina 3:4

SFK Vrchovina - 1. DFC Hlučín 4:1