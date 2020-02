Zápas ovlivnila dvě brzká zranění, premiéru s čistým kontem si v novoměstské brance odbyl olomoucký brankář Gröger. „Kvůli zraněním a prostřídání jsme nechytili začátek zápasu, ale postupně jsme se zlepšovali, nakonec rozhodlo proměněné sólo Donkora. Ve druhém poločase jsme měli další velké šance, ale už z toho nic nebylo,“ řekl trenér Vrchoviny Richard Zeman.

Gól: 39. Donkor. Poločas: 1:0. N. Město: Gröger – Vašíček, Batelka, Vícha, Smetana (3. Hekerle) – Chloupek (60. Veselý), Duda, Michal, Holeš – Šteffl (15. Donkor) – Duba.

V. MEZIŘÍČÍ – JIHLAVA B 5:1

Béčko Vysočiny mělo opět vinou marodky a potřeb A-týmu nedostatek hráčů. Aby se zápas odehrál, muselo mu Velké Meziříčí půjčit několik hráčů svého B-týmu.

„Celý zápas jsme měli převahu a byl z naší strany pod kontrolou,“ řekl asistent velkomeziříčského trenéra Jan Šimáček.

Góly: Simr 3, Bouček, Dolejš – Savi. Poločas: 3:0. V. Meziříčí: Kolář – Bouček, Kriegsmann, Komínek, Trajkovič – Kotoun, Puža, Šuta, Smejkal, Dolejš – Simr. Střídali: Kruba, Plichta, Križanovský. Jihlava B: Jágrik - Lát, Urbánek, Sysel (55. Pekárek), Pavlas - Savi (75. John), Crkal (25. Karmazín), J.Pavlík, Vacek (46. Hlaváč), Partl - John (46. Homolka).

PARDUBICE B - V. BÍTEŠ 1:1

Gól Velké Bíteše: 49. Novotný. Poločas: 1:0. Velká Bíteš: Pelán (46. Cimbálník) - Hošek (46. Bartoš), Pavel Loup (46. Mucha), Mrňa (46. Pelikán) - Knos (46. Patrik Loup), Merdita (46. Dufek), Asami, Novotný, Šimončič - Pořízek (38. Sznapka), Těšík.

KUŘIM – BYSTŘICE 5:1

„Zápas dobré úrovně byl v poli herně vyrovnaný. Kuřim však byla mnohem efektivnější, hlavně brejkové situace sehrávali její hráči perfektně. Byla to pro nás ale kvalitní prověrka,“ zhodnotil páteční přípravný zápas kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Gól Bystřice n. P.: Sklenář. Poločas: 4:0. Bystřice n. P.: Petr – Sedláček, Šponar, Svoboda, T. Vařejka – Čech, Malý, Zbytovský, Christian, Padrtka – Sklenář. Střídali: K. Vařejka, Blaha, Feifer, Dudák.

BYSTŘICE - TEPLÝŠOVICE 10:5

„Na umělé trávě menších rozměrů v Domaníně nastoupily oba celky jen s devíti hráči v poli. Byl to spíše tréninkový zápas, ovšem proti solidnímu týmu ze Středočeského kraje. První poločas byl v naší režii, nastříleli jsme několik pěkných branek. Po poločasovém prostřídání už tempo trochu opadlo,“ řekl k víkendovému utkání trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Góly Bystřice n. P.: Sklenář 5, Zbytovský 3, Padrtka, Čech. Poločas: 6:2. Bystřice n. P.: Dudák - Sedláček, Marek Svoboda, T. Vařejka – Blaha, Padrtka, Zbytovský, Malý, Mazel – Sklenář. Střídali: Christian, Michal Svoboda, Čech, Petr.

ŽĎÁR N. S. - NOVÁ VES 7:1

„Bylo to až překvapivě jednoznačné utkání. Kromě sedmi vstřelených branek jsme minimálně dalších pět tutovek zahodili, včetně neproměněného pokutového kopu Sodomky,“ zhodnotil vysokou výhru v malém okresním derby asistent trenéra FC Žďas Václav Pohanka.

Góly: Kovář 2, L. Trojánek 2, Sodomka, Vitásek, Janů – V. Novotný. Poločas: 3:0. Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, T. Trojánek, Havlík – Vokoun, Vitásek, Sodomka, Švoma - L. Trojánek, Kovář, Henzl. Střídal: Janů. Nová Ves: Fuksa – Komínek, O. Šandera, Krejčí, Kuchta - Jan Šandera, Žák, F. Nečas, M. Novotný – O. Starý, V. Novotný. Střídali: Ptáček, Bojanovský.

OKŘÍŠKY – KOSTELEC 8:1

Účastník I. A třídy stačil držet krok jen poločas. „Zápas hodnotím kladně, dokázali jsme se dostávat do šancí a také je proměňovat,“ uvedl nový trenér Vladimír Hekerle a dodal: „Stále jsme ve stádiu vzájemného poznávání, proto jsme zkoušeli kluky i na jejich netradičních postech.“

Góly Okříšek: Bence 2, Benda 2 (1 z PK), Molák, Široký, Dočekal, Dubský. Poločas 1:0. Okříšky – I. poločas: Fiala – Binka, Němec, Benda, Rampír – Vostál, Koreš, Dočekal, Ryšavý – Bence, Zeman. II. poločas: Fiala Němec, Benda, Dočekal, Rampír – Zeman, Široký, Dubský, Trnka – Molák, Večeřa.

ŠEBKOVICE – JEVIŠOVICE 6:3

První přípravné utkání Šebkovic neslo své charakteristické rysy. „Mohli jsme si vytvořit více šancí, finální fáze v některých šancích hráči neřešili dobře. Nedali jsme penaltu, při inkasovaných gólech jsme si naopak počínali až příliš lehkovážně,“ zhodnotil duel trenér Šebkovic Lubomír Venhoda.

Góly Šebkovic: Prokeš 2, Novotný, Pacas, Říha, Rybka. Poločas: 4:3. Šebkovice: Klubal (46. Kuba) – Němec (46. Čapek), Dvořák, D. Karásek (46. Busta), Z. Karásek – Prokeš (46. Rybka), Kotačka (46. Bílek), Renát (46. Pánek), Říha (46. Zikmund) – Novotný, Pacas.

TŘEŠŤ - SAPELI POLNÁ 1:5

Góly: 8. Kantor - 4. a 28. Mužík, 35. a 47. Částka, 36. Dvořáček. Poločas 1:4. Sapeli Polná: Měrtl - Mezera (46. T. Matějíček), Tržil, Kozojed, Boháček (45. Padrnos) - P. Matějíček (60. Mezera), Brabec (45. Fišer), Mužík (60. Boháček), Dvořáček - Přibyl, Částka.

PELHŘIMOV – SLAVOJ POLNÁ 4:0

„Prohráli jsme zcela zaslouženě, chyběl nám větší pohyb a herní zaujetí, to domácí ukázali. Byli lepší skoro po celý zápas a my máme stále na čem pracovat,“ hodnotí kouč Slavoje Michal Lovětínský.

Góly: Kostroun, Vlk, Bednář, Chadim. Poločas: 2:0. Pelhřimov: Holický – Skořepa, Rejthar, Naniáš, Homolka – Kostroun, V. Poul – Bumbálek, D. Poul, Mazač – Vlk. Střídali: Kordík, Chadim, Sochor, Šimák, Šimon, Bednář. Slavoj Polná: Mezera (46. Konrád) – Haala, Sobotka, Šimek, Vrba – Urbánek, Navrátil, Klíma – Bajer, Rod, Jirka. Střídali: Holub, Voráč, Šerý.

V. HAMRY – HUMPOLEC 6:5

Humpolec do zápasu s týmem z divize C poslal základní sestavu složenou především z mladších hráčů a pomalu půlhodiny hledal tempo. „Trvalo nám, než jsme setřásli únavu. Hlavně po stranách jsme nestíhali, až v závěru poločasu jsme snížili. Soupeř byl hodně kvalitní, naši mladí hráči takové zápasy potřebují, získali cenné zkušenosti. Po přestávce jsme hromadně prostřídali a byli jsme v poli lepší. Dotáhli jsme to až na 5:5, ale pak jsme z brejku inkasovali. Zápas byl pro nás vyvrcholením soustředění, ukázal mi charakter hráčů. Se druhým poločasem jsem spokojen,“ hodnotil trenér Lukáš Staněk.

Góly Humpolce: Šerý 2, Honzl, Alt, Štěpán. Poločas: 4:1. Humpolec: Matějka – Fikar, D. Maršík, Pecha, Alt – Podoba, Zástěra, Maršík, M. Havel – Honzl – M. Havel. Střídali: Kříž, Štěpán, Šerý, Prchal, Dalík, Řezáč.

ŽIROVNICE – BUK 9:2

Žirovnice soupeře z jihočeské I. B třídy rozstřílela, ale trenér Miroslav Zeman měl ke spokojenosti daleko. „První poločas byl v pořádku, nad tím druhým se musíme zamyslet. Místo, abychom soupeři přidali šest sedm gólů, tak jsme nepochopitelně polevili,“ zlobil se.

Góly Žirovnice: Rozporka 3, Cajz 2, Knotek, Dýnek, T. Hřebecký, vlastní. Poločas: 7:0. Žirovnice: Švec – Hadrava, Tolkner, Knotek, M. Hřebecký – Staněk, Cajz, Dýnek, Kučera – Rozporka, T. Hřebecký.

ŽDÍREC N. D. - LETOHRAD 0:0

„My jsme byli na soustředění, tak jsme měli v nohách šest tréninků, tak jsem čekal, jak to kluci dají a zvládli to hodně dobře. Dokonce na konci prvního poločasu nedal Jan Novotný nedal penaltu. Zápas jsme měli pod kontrolou, jen střední část druhého poločasu se nepovedla, ale pak ke konci zápasu jsme měli stoprocentní šanci, kdy Mrázek přestřelil prázdnu bránu. Mohli jsme hrát vítězně, ale spíš si cením toho, že i z té únavy to kluci odběhali. Takže jsme opravdu spokojený,“ řekl k utkání ždírecký kouč Martin Slavík.

Ždírec n. D.: Bartaloš – Bureš, Pelikán, Fikar, Málek – Koutný, Pátek, J. Novotný, P. Novotný, Najman – Mrázek. Střídali: Jeníček, M. Slavík, Dočekal.

CHOTĚBOŘ – HLINSKO 0:3

„Kvalita byla na straně Hlinska, je to divizní mančaft. Na začátku jsme poměrně drželi krok, ale postupem času soupeř dokázal využít naše nabídnuté chyby. Byl také kvalitnější na balonu Původně jsme měli hrát s Luží, ale ty nám to odřekli, tak jsme se domluvili s Hlinskem, protože jemu také vypadl soupeř. Zápas splnil to, co jsme od něj chtěli,“ potvrdil asistent chotěbořského trenéra Bronislav Staněk.

Poločas: 0:2. Chotěboř: Dobrovolný – Tůma, Neuvirt, Ďoubal, Jiří Hlaváček – Bělovský, Marek Somerauer, Stránský, Chlad – Martin Somerauer, Hanousek. Střídali: Jan Hlaváček, Keller, Voborník, Moravec.

KAMENICE N. L. - LEDEČ N. S. 2:5

„Byli jsme poprvé na hřišti. Mám docela dobrý pocit, kluci k tomu přistoupili docela dobře. Měli jsme docela dobrý pasáže hry, samozřejmě se střídali i s horšími, ale na to, že to byl první zápas v přípravě, tak jsme docela spokojený,“ uvedl ledečský trenér František Polák.

Góly Ledče n. S.: Fišer 2, Laurinok 2, Beránek. Poločas: 1:3. Ledeč n. S.: Beránek (46. T. Bezděk) – Žemlička, Šíma, Pešek, F. Gramer – Vodička, Smejkal - J. Gramer, Toula, Laurinok – Fišer. Střídali: Havel, S. Bezděk.