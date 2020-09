Patříte mezi ty, kteří se vyžívají ve statistikách? Evidujete si vychytaná čistá konta?

Když vychytám nulu, mám z ní radost. Asi jako každý. Poznámky o nich si dělám, ale nejsem ten, kdo by vyloženě trávil čas nad statistikami. Od doby, co jsem v Pelhřimově, nul znatelně přibylo. S obranou, kterou mám momentálně před sebou, to jde skoro samo. V Nové Včelnici jsem dostával gólů víc. Vychytaná čistá konta byla vzácností.

Před zápasem v Třebíči jste měl šňůru pěti nul. Bylo pro vás příjemné jít za tohoto stavu na hřiště nebo naopak už trochu svazující?

Přál jsem si, aby mi šňůra vydržela co nejdéle, ale příliš jsem nad tím nepřemýšlel. Podstatný je výsledek týmu, proto veškerá pozornost šla směrem k tomu, abychom vyhráli. Že jsem dostal gól, není až tak důležité. Klukům vždycky říkám, že klidně mohu dostat sedm gólů, ale hlavní je, jestli jich oni osm dají.

Vaše neprůstřelnost skončila po pět set jedné minutě. Jak jste situaci, po které jste dostal gól, viděl z branky?

Všechno to začalo ztrátou míče ve středu hřiště. Útočník na mě postupoval z boku, kam jsem se přesouval. Udělal to ale moc dobře. Počkal si na můj pohyb a míč poslal kolem mě. Že by to bylo vyloženě nechytatelné, říci nemohu, ale nebyl jsem dost rychlý při zmenšování střeleckého úhlu.

Nepříjemné bylo, že jste v tu chvíli 1:0 prohrávali. Co vám běželo hlavou?

Když jsem si uvědomil, co všechno jsme předtím spálili, tak obava o výsledek tam byla.To přiznávám. Nám se ale prakticky vzápětí povedlo vyrovnat a v tu chvíli jsem už věřil, že to otočíme. Kluci to sice udělali napínavé, góly dali až v závěru. To ale vůbec nevadí.

Vaše šňůra skončila, ale pokračuje vítězná série týmu. Šest zápasů jste neztratili ani bod. Jsou tyto výsledky odrazem skutečné síly Pelhřimova?

Síla týmu je znát. Šebkovice jsme sice vyloženě přehráli, ale v další zápasech jsme to měli těžší. Kolikrát jsme ani nehráli dobře, přesto jsme si dokázali poradit a vítězství strhnout na svou stranu. V tomhle směru jsme teď silní. Nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, ale do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Věříme si. Na remízy nehrajeme.

Je těžké přijmout myšlenku, že všechno kromě vítězství v zápase je neúspěch? Pracovat s tím, že váš tým má jediný cíl, kterým je prvenství v soutěži?

Nevím, jak to zvládají kluci, ale přehnaný tlak na svou osobu necítím. Je pravda, že všichni od nás čekají, že budeme vyhrávat. My ale nejsme orchestr, abychom vyhrávali pořád. Zaváhání může přijít a přijde. V tomhle nám hodně pomohla prohra v Nové Vsi. Bylo ideální, že jsme dostali facku hned.

Soupeřům jste sice v tabulce trochu odskočili, přesto do konce sezony je daleko. Kde vidíte největší konkurenty v boji o divizi?

Nová Ves má kvalitní tým, což nám ukázala. Daří se Speřicím, kam jedeme za týden. Věřím, že navážeme na loňský zápas, kdy se nám tam povedlo vyhrát.

Kdo je Lukáš Holický

Bez pár dnů třicetiletý gólman fotbalově vyrůstal v Nové Včelnici, kde si krátce zachytal i jihočeský krajský přebor. Po příchodu trenéra Pavla Regáska do Pelhřimova se stal jednou z prvních posil a později základním stavebním kamenem sestavy. Jeho pozici nejlépe dokumentuje fakt, že v letošní sezoně žádného ze svých kolegů mezi tyče nepustil.