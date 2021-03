Fotbalisté Přibyslavic byli v sezoně 2006/2007 jen malý krůček od postupu do krajského přeboru.

Hodně bolavé vzpomínky mají dodnes fotbalisté Přibyslavic (v bílo-zeleném) na soutěžní ročník 2006/2007. | Foto: archiv Deníku

Už to bude skoro půlkulatých patnáct let. Že je ve fotbale možné prakticky všechno, se v ročníku 2006/2007 přesvědčili fotbalisté Přibyslavic. Málo vídaný kolaps je totiž připravil o možnost postupu do nejvyšší krajské soutěže. „Sice jsem tu tehdy nepůsobil, ale ještě dnes cítím, jak je to pro všechny bolavým místem,“ tvrdí kouč Přibyslavic Pavel Škorpík.