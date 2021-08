Kluby se těší, ale bojí se, aby se sezona dohrála, říká předseda Zima

O začíná na Vysočině nový ročník fotbalových soutěží. Po dvou letech, kdy do fotbalu v regionu citelně zasahovala covidová pandemie, půjde o první sezonu, v níž by se měl fotbal snad konečně začít vracet do dřívější podoby. „Jediné, čeho se v klubech obávají, je to, aby se soutěžní ročník dohrál,“ říká před startem předseda Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina Radek Zima.

Předseda krajského fotbalového svazu Radek Zima | Foto: se souhlasem Radka Zimy

Jak jsou fotbalové soutěže na Vysočině připravené? Jaká bude jejich struktura, nakolik se bude lišit od té předešlé?

Soutěže jsou připraveny, soutěžní ročník bude zahájen o víkendu 7. a 8. srpna. Struktura soutěží je stejná jako v předešlých ročnících. Nadcházející ročník soutěží bude dál z části ovlivňovat covidová pandemie. Jak se tato okolnost do přípravy soutěží promítla?

Počítáme s tím, že při konání soutěží je třeba dodržovat platná opatření. To se týká jak hráčů, funkcionářů, tak samozřejmě diváků. Kluby pravidelně dostávají informace týkající se covidových opatření. Jaké máte na prahu sezony na krajském fotbalovém svazu zprávy z klubů? Jsou dostatečně připraveny na novou sezonu?

Informace mám takové, že kluby připraveny jsou a na novou sezonu se těší. Jediné, čeho se obávají, je to, aby se soutěžní ročník dohrál. Hokejisté Třebíče mají nového kapitána. Proti Kometě už je povede Bittner Přečíst článek › Podařilo se krajské soutěže, včetně mládežnických, obsadit v souladu s připraveným rozpisem? Neměli jste s tím nějaké problémy?Ano, soutěže jsou naplněny. V kategorii dospělých došlo k tomu, že družstvo Moravské Budějovice nepřihlásilo 1. B třídu. Místo nich bude v soutěži družstvo SK Blatnice z okresu Třebíč a dále pak fotbalisté Šebkovic nepřihlásili krajský přebor, ale pouze 1. A třídu, místo nich bude hrát KP Vrchovina B. Co se týče mládežnických soutěží, jsou také naplněny. Pouze obě skupiny I. třídy dorostu mají místo plánovaných dvanácti pouze jedenáct družstev. Jak se v minulých měsících pandemie podepsala na listině rozhodčích. Bude jich dostatek?

Rozhodčích v současné době není dostatek. Na listině KFS Vysočina je momentálně padesát jedna rozhodčích. Znamená to, že budeme využívat v rámci 1. B třídy jako asistenty rozhodčí z okresních soutěží. Takový je život, teď chci chytat, říká po dvou trejdech během týdne Vaněček Přečíst článek › V minulých týdnech komplikovalo i na Vysočině život počasí, škodila voda, škodil vítr. Poznamenalo počasí i vysočinské fotbalové areály?Nemám žádné informace, že by byly jakékoliv fotbalové areály na Vysočině poškozeny vlivem počasí. Covidová pandemie sice v minulých měsících ustoupila a zeslábla, ale úplně nejspíš ještě neskončila. Jak jsou řídící orgány krajského fotbalového svazu připraveny na možné příští komplikace, opatření a lockdowny?

Momentálně je těžké předvídat, jak se bude situace s covidovou pandemií vyvíjet. Nicméně jsme připraveni reagovat na jakékoliv případné změny a budeme postupovat v souladu s platnými opatřeními. Věříte, že se fotbalový ročník 2021/2022 odehraje už bez zásadních komplikací a fotbal se vrátí do podoby, na níž byli všichni zvyklí?

Doufám a chtěl bych tomu věřit. Jak jsem ale již řekl, netroufám si předvídat.