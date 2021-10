Ti všichni se v sobotu dozvěděli, že je dost pravděpodobné, že se na stadion nedostanou. U žurnalistů se nakonec (pokud se něco nepokazí) podařilo vyjednat výjimku. Další účastníci zájezdu vyrazili vstříc nejistotě. „Spíš počítám s tím, že fotbal uvidíme někde v hospodě. V Kazani jsem ještě nebyl, beru to jako výlet,“ říkal zástupce jednoho z fotbalových sponzorů. Usmál se u toho - tak trochu hořce.

Na příkaz ruských úřadů se kvůli nákaze musí hrát pondělní duel bez diváků. Co s tím, vždyť na zápasy národního mužstva cestují také zástupci partnerů asociace, novináři, příznivci, členové fanklubu?

A do toho se objevil strašák poslední doby: covid.

Ty jsou zmrazené, proto vůbec nebylo jisté, zda nebudou potíže se ziskem víz. „Tlačil jsem trenéra Šilhavého, aby mi seznam hráčů řekl co nejdřív,“ prozradil manažer reprezentace Libor Sionko.

Nejen to však bylo pro českou výpravu mírně nepříjemné. Mnohem větší dopad přineslo zhoršení covidové situace a také nynější politické vztahy mezi Českem a Ruskem.

Ano, i na začátku října není úplně teplo. Večer při zápase by měly být nějaké dva stupně.

„Kazaň je krásné město. Je tam spousta restaurací. Řekl bych, že na ruské poměry je to jedno z lepších měst,“ vykládal Sekáč. V hospodách je vyhledávané například koňské maso. „Člověk se může projít, ale je tam taková kosa, že se nikomu nikam nechce. V zimě teplota nešla pod mínus patnáct a drží se to takhle pomalu dva měsíce,“ upozornil však.

Mešita, která se ční nad Centrálním stadionem, na němž se zápas kvalifikace koná, blízko ní Kazaňský Kreml. To jsou impozantní stavby. Tak trochu v ruském velikášském stylu. Nakonec i řeka Volha ohromuje svou šíří, v některých místech měří údajně od jednoho břehu k druhému šest kilometrů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.