Jen o pár dnů jsou mimo. Po roce fotbalisté Náměště nad Oslavou vrátili vysokou porážku Žirovnici. Na jihočeských hranicích v rámci krajského přeboru vyhráli 6:2. „Jeli jsme pro bod, máme všechny tři,“ neskrýval radost trenér vítězů Petr Kylíšek.

Vše podstatné se odehrálo ve druhém poločase. V něm padlo šest branek, pět prvních rozjásalo hosty. Ti pálili jako u Verdunu, skóre z 1:1 na 5:1 dokázali posunout během pouhých jedenácti minut. „Rozhodla disciplína a to, že jsme byli dobře připraveni na hru domácích. Ti mají rychlý přechod do útoku. To jsme si dokázali pohlídat,“ hodnotil.