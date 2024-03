Na čtvrteční vystoupení nejslavnějších českých fotbalových klubů v další části vyřazovací části Evropské ligy se zaměřil sportovní redaktor Deníku.

Ze čtvrtečních soubojů s evropskými giganty vyšli fotbalisté Slavie i Sparty výsledkově naprázdno. Hlavně vlastní vinou. | Foto: Jaroslav Kicl

Úvodní zápasy osmifinále Evropské ligy pražským S výsledkově nevyšla. Proti gigantům herně nepropadla, přesto neuspěla. Proč? Protože na dětinské chyby zde není místo. Začněme Spartou. Ta spáchala doslova sebevraždu v přímém přenosu.

K čemu je vám platné, že proti slavnému Liverpoolu hrajete otevřenou, na oko diváka pěknou a vyrovnanou partii se spoustou šancí, když konečný výsledek zní 1:5. A to minimálně tři branky soupeři doslova darujete. To není kritika, výkon Sparty se mi zamlouval, ale prohrát takhle naivně…

Slavie dopadla proti AC Milán lépe (2:4), ale určitě měla na lepší výsledek. Jenže to se nesmí udělat úplně nesmyslný a hlavně nic neřešící ostrý zákrok, po němž se hraje od 25. minuty jen o deseti! Pak si můžete stokrát říkat, že na favorita máte, jenže je to marné, je to marné, je to…