Fotbalový Baník by se prý mohl vrátit na Bazaly. Skvělé! Jejich kapacita se prý třicetkrát znásobí. Úžasné! A činila by tedy 15 tisíc. Cože? Ano, čtete dobře, protože po rekonstrukci, kdy se jedna z ikon „černého města" stala sídlem mládeže, se počet diváckých míst snížil na pouhou pětistovku.

Osobně bych si přál, kdyby se Baník na Bazaly mohl vrátit, ale ne za takovou cenu. Navíc vlastně ani nechápu, byť tehdy šlo v podstatě o záchranu klubu, proč se vracet na místo, kde už se jednou rozhodlo, že na „velký" fotbal prostě není uzpůsobené.

Stejně tak Vítkovice. Místo současné desetitisícové arény by šla do nové, ale jen pro 7 tisíc. Proč? A jsme zase u toho. Typicky české, pokud jde o sport. Stavět ano, ale hlavně opatrně, v těch úplně minimálních parametrech. Naprostý opak oproti srovnatelným evropským státům jako je Česko.

Já jsem stoprocentně pro to, aby se nové sportovní stánky stavěli. Rozhodně nikoliv megalomansky, byť to tak, což si uvědomuji, může vypadat, ale zodpovědně, velkoryse. A to je pokaždé o nějaké vizi, ambici, které je potřeba mít.

Potenciál návštěvnosti Baníku je určitě okolo dvaceti tisíc diváků na ligový zápas, možná i víc. Stačí se podívat na Spartu se Slavií. A Brno s Ostravou jsou na tom v podstatě podobně. Proč Baníku proboha postavit „krcálek“, sice krásný a moderní, ale kapacitně nevyhovující? Když na neoblíbené Vítkovice chodí průměrně pomalu k deseti tisícům, kolik jich přijde do nové arény? Méně, nebo o dost více?

Ještě chvíli přemýšlet, prosím…