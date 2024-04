Současně s oznámením názvu protivníka také z řad FAČR zazněla informace o tom, že o souboj se svěřenci trenéra Ivana Haška stály renomovanější evropské značky. Ty ovšem měly jednu nepřekročitelnou podmínku. Sice tu, že se přípravný duel odehraje na jejich půdě.

A to byla pro realizační tým českého nároďáku nepřekonatelná překážka. Nový kouč reprezentace totiž chce předposlední utkání před šampionátem, generálka přijde na řadu o tři dny později proti Severní Makedonii v Hradci Králové, odehrát právě v rámci rakouského soustředění mužstva.

Na sociálních sítích se ihned strhl poprask. Renomé až 172. týmu žebříčku FIFA totiž opravdu nezní příliš zvučně. Aprílový žert, nepochopitelný výběr, ostuda… Takové a jiné narážky jsem během pondělního odpoledne i večera zaznamenával.

Přiznám se ale, že tyto výtky moc nechápu. Ano, také bych si uměl pro českou fotbalovou reprezentaci představit soupeře jiného ranku. Ale je třeba nezapomínat, že se jedná „jen“ o přípravu, cílem je úspěch na Euru. Co může tým získat pár dnů před šampionátem „ostrým přátelským“ střetem třeba s Belgičany či Dány, když už ne třeba dokonce proti gigantům typu Itálie, Francie a jiných?

V takovém utkání se bude chtít každý hráč ukázat, vytáhnout, ale taktický záměr trenéra je přitom rozhodně jiný. Stačí se podívat do minulosti, třeba na poslední přípravy před evropskými šampionáty v roce 2000 (trenér Jozef Chovanec) a 2004 (trenér Karel Brückner). V obou případech v drtivé většině parta okolo Nedvěda, Poborského, Kollera a spol.

V roce 2000 zápas v Norimberku s Německem (prohra 2:3). Zvučný soupeř, ale výsledek na Euru? Jediná výhra ve skupině rovnající se vyřazení. O čtyři roky později výhry 3:1 nad Bulharskem a 2:0 proti Estonsku. Žádné těžké váhy, naproti tomu na šampionátu skvělé, byť v konečném výsledku smutné bronzové představení, na něž český fanoušek dodnes vzpomíná. A individuální kvalita obou výběrů z let 2000 a 2004 byla plus minus podobná.

Abych to shrnul. Klíčový je taktický záměr trenéra nároďáku, pro nějž si volí soupeře a prostředí před mistrovstvím. On nese hlavu na špalek. Pokud na Euru tým uspěje, dočká se uznání. V opačném případě se bude každý detail podrobně pitvat, včetně tohoto. Do té doby je ovšem jakákoliv polemika pouhým mlácením prázdné slámy.