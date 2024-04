V úterý proběhlo v sídle Fotbalové asociace ČR (FAČR) „otevírání obálek“. Tedy odtajnění zájemců a jejich nabídek veřejné soutěže pro místo současného stadionu Evžena Rošického. A ta dorazila pouze jedna jediná. Od koho? Žádné překvapení. AC Sparta Praha nabízí FAČR vybudovat na Strahově do roku 2035 moderní stánek pro zhruba 35 000 diváků.

Za mě dobrá i špatná zpráva. Nejprve ta dobrá. Sparta, hlavní město, ale vlastně celý český fotbal získá důstojný stánek, největší fotbalový stadion v Česku. Pro Spartu solidní kapacita, která je ale minimem, ano minimem!, pro na evropské úrovni srovnatelné kluby.

A teď ta špatná. Pokud dojde k naplnění očekávaného scénáře, je to, za mě rozhodně bohužel, umíráček pro výstavbu národního stadionu. Ve vedení FAČR totiž v tomto směru není vidět žádná odvah, natož pak nějaká vize. A to je na tom možná to nejhorší.

Moc si neumím představit, že se v českém prostředí najde někdo, kdo si troufne přijít s návrhem na velkorysý stánek, odpovídající historii i úspěchům českého fotbalu. A tak budeme moci dál závidět Rakušanům, Maďarům, Švédům, Belgičanům či Rumunům, když zmíním srovnatelné evropské státy, že oni to štěstí mají…