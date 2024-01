Tak Sparta i Slavia prý kupují moc fotbalistů z cizinya tím do budoucna vytváří problém. Toť názor Jozefa Chovance, bývalého reprezentačního kouče, s nímž se vytasil v průběhu předchozího týdne. Neúspěšného kouče, nutno zdůraznit.

Má strach o mladé české hráče, ale i o to, že finance, které pražská S vydělala úspěchy v evropských pohárech, nejdou do nižších pater českého fotbalu.V neposlední řadě pakjde i o negativní vliv na reprezentaci. Souhlasím s tím, že by bylo rozhodně lepší, kdyby elitní fotbalové kluby v Česku kupovaly hlavně domácí krev.

Pokud ale aktuálně kvalita i kvantita není, musí se prostě pražská S poohlédnout jinde. A s kvalitou ze zahraničí pak logicky roste také kvalita jejich českých spoluhráčů v těchto klubech. To se samozřejmě netýká jen Sparty a Slavie.

Rozhodnuto. Votavu na lavičce divizních fotbalistů Tatranu vystřídal Petr Nedvěd

Dobře si pamatuji, jak se ještě na začátku tohoto tisíciletí řešilo, kdy se Česko dočká situace, že i země ve střední Evropě, která se stále ještě vzpamatovává ze čtyřiceti let marasmu komunistické diktatury, bude atraktivní nejen pro Slováky či fotbalisty ze zemí bývalé Jugoslávie.

Člověk tehdy záviděl Rakušanům či Švýcarům, jejichž kluby si mohly dovolit své kádry "prošpikovat" zajímavými, leckdy i velice atraktivními jmény. Ano, šlo většinou o fotbalisty hvězdných jmen, kteří již byli kousek za zenitem své výkonnosti, ale pro své mladé spoluhráče, ale i fanoušky byli obrovským lákadlem.

A z dlouhodobého hlediska tím reprezentace zemí, které jsou co do počtu obyvatel srovnatelné s Českem, nikterak netrpěly. Resp. určitě se nedá říci, že by reprezentace se lvíčkem na prsou tyto státy pravidelně porážela nebo byla úspěšnější.

Na dva roky, které jsem tu už strávil, velice rád vzpomínám, usmíval se Volf

Důkaz? Vezměte jen, co cizinců běhá po ligách v Rakousku, Belgii, Portugalsku či Švýcarsku. Ať se každý podívá, jak se těmto reprezentacím dlouhodobě daří…