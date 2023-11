Co to znamená? Předně příjemný finanční bonus necelých 15 milionů korun. Zadruhé postup do osmifinále, tedy vyhnutí se úvodnímu kolu jarní vyřazovací části (rovná se o dva až tři týdny delší možnost na sehrání se po zimní přestávce). Navrch plusové dva body do koeficientu a v neposlední řadě velkou prestiž.

Trenér Miroslav Koubek ukazuje, že je velkým pragmatikem. Jeho svěřenci nepořádají žádné gólové dostihy, v kádru byste těžko hledali nějakou skutečnou hvězdu, v ni možná roste gólman Staněk či zraněný útočník Durosinmi. Fotbal se hraje na góly, hra nikoho nezajímá. Tvrdím to pořád a stojím si za tím. Fanoušek každého klubu, toho českého dvojnásob, chce v první řadě výsledky. Hra je pouze předpokladem k nim.

V této souvislosti jen opravím chybičku, kterou po čtvrteční výhře tvrdila řada komentátorů či odborníků. Plzeň není prvním českým klubem, který si ze skupinové fáze zajistil postup už dvě kola před jejím koncem. V sezoně 2001/2002 se to samé povedlo pod vedením Jaroslava Hřebíka fotbalistům pražské Sparty, navíc dokonce v Lize mistrů!

Letenští tehdy měli po čtvrtém kole na kontě 10 bodů (remíza s Bayernem Mnichov, výhra nad Spartakem Moskva a dvě nad Feyenoordem Rotterdam), druhý Bayern osm, holandský Feyenoord dva a Spartak jen jeden. V dalších dvou kolech pak už přidali jen bod a postupovali do další fáze z druhého místa.

Přejděme k Evropské lize. Těší mě, že pražská Slavia potvrdila mé očekávání a AS Řím doma doslova přejela. Ve zbývajících dvou kolech by se sešívaní měli poprat o vítězství ve skupině, které zaručuje lepší nasazení do osmifinále druhé nejlepší evropské klubové soutěže, navrch opět bonusové body do koeficientu. Při shodném bodovém zisku a rovnosti vzájemných zápasů nyní má Slavia oproti Římanům o tři branky lepší skóre.

Do pořádné šlamastyky se dostala Sparta. I ve čtvrtém utkání v Evropské lize se potvrdilo, jak se na této scéně trestá každá chyba, ty do nebe volající tím více. Skotští Rangers či španělský Betis podle mého aktuálně nemají lepší mančaft než rudí, jenže jim se nestane, aby v každém utkání triviální pitomostí darovaly soupeřům branky jak na zlatém podnosu.

Nevěříte? Tak pěkně popořádku. Dva góly od Arisu = dva totální úlety Krejčího. Na Betisu první gól nepochopitelný kiks gólmana Vindahla, druhý selháním celé obrany. Naposledy ve Skotsku nejdříve pitomost Gomeze, jehož zkažená nahrávka a následný chaos v obraně Sparty stály za druhým gólem. Na tři zápasy neuvěřitelná bilance.

Ovečky dánského kouče Priskeho reálně hrají už jen o to, aby ze třetího místa proklouzli do jarní Konferenční ligy. Podaří se jim to?