Můj názor? Budu se opakovat. Hra je pouze prostředkem, cílem je výsledek. Kolik týmů na top úrovni předvádělo skvělou hru a současně vítězilo? Tím myslím, že dosáhlo skutečně velkého triumfu.

Nemusíme chodit daleko, zeměpisně i časově. Co výjimečná česká generace Nedvěda, Poborského a dalších? Neměla snad na to, aby na Euru 2004 slavila zlato? Měla, ale proti Řecku zahodila Brücknerova družina několik tutovek a v prodloužení za to zaplatila.

Nebo skvělá generace, kterou má reprezentace Belgie v poslední dekádě. Skvělí hráči, co post v sestavě, to dvě jména, která by zřejmě bral každý evropský či světový národní tým. A výsledek. Za tři světové a dva evropské šampionáty jediný bronz. Hodně chudá bilance.

Fotbal se hraje na góly, ne na šance či pohlednost hry. Štěstí, smůla, náhoda, zasloužit si, to jsou slova, která používají poražení. Rozuměj, ti slabší! Každý, kdo má všech pět pohromadě, si zvolí styl hry, s nímž má největší šanci na úspěch. Kdo to nepochopil, ať si vzpomene, jak dopadla Sparta proti Liverpoolu…