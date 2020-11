Devětašedesátiletý kouč u televize hltal každý jeho pohyb. Obdivoval nejen jeho mimořádnou techniku, ale i ladný pohyb a míčová kouzla. Podle něj byl Argentinec Diego Maradona fenomenální hráč, jehož úrovně nedosahuje ani o generaci mladší krajan Lionel Messi.

Byť se bývalý trenér Slovácka, Zlína, Jablonce, Ostravy, Drnovic nebo Jihlavy se slavným hráčem nikdy nesetkal, celou jeho kariéru bedlivě sledoval. „Já i celá moje generace jsme ho žrali,“ přiznává s úsměvem. „Byl to hráč, na kterého jsme se mohli dívat po celou dobu. Byl to výjimečný fotbalový zjev, jenž sám dokázal rozhodovat utkání. I když balon neměl u sebe, pořád byl zajímavý,“ pokračuje. „Samozřejmě to bylo nejlepší v okamžiku, kdy se dostal k míči. To, co uměl s balonem, nikdo před ním ani po něm nedokázal. Podle mě se už takový fotbalista nikdy nenarodí,“ myslí si.

A jak vzpomínají na světovou hvězdu další hráči a trenéry klubů z Vysočiny?

LUKÁŠ MICHAL, kapitán SFK Nové Město na Moravě

Z mého dětství si Maradonu úplně nevybavuji, ale z dostupných informací o něm samozřejmě vím. Úžasná technika, výborné myšlení, byl to fotbalista se vším všudy. Velkou kaňku měl v životosprávě, nevím, nakolik jej omezovala či limitovala. To mi ale u těchto hráčů vadí.

Srovnání s Messim určitě sedělo. Podobně nízké těžiště, výborné vedení míče, obcházení protihráčů, fantastická levačka, to byla spousta shodných rysů.

LUKÁŠ STANĚK, trenér A.F.C Humpolec

Jako kluk jsem sledoval světový šampionát v Mexiku, kdy byla celá hra mistrovské Argentiny jen o něm. Byl to skutečně geniální fotbalista. Nedávno jsem o něm viděl i dokument v televizi, v něm se člověk dozvěděl věci, která ani netušil, třeba pod jakým byl tlakem. Zasloužil si hrát v nějakém slavnějším klubu, ale asi nebylo jednoduché jej zaplatit, navíc po těch skandálech. Za mě je jeho smrt hrozná škoda, moc jsem ho uznával, byla to pro mě smutná událost.

Fascinovalo mě, jakou měl při hře stabilitu, díky nízkému těžišti. V tom jsem se od něj inspiroval, resp. mi to trošku pomohlo v kariéře, kdy jsem měl hru tělem docela slušnou. To jsme si od něj „vzal“.

Vnímal jsem Maradonu jako nejlepšího hráče světové historie. Byl komplexním fotbalistou, navíc to byl skutečný lídr mančaftu. Třeba Messi je povahově trošku jiný, ale Maradona byl skutečná osobnost. O něm se psalo všude. Tam, kde byl, byl okamžitě poprask, oživil fotbal, byť i po té negativní stránce. Ale to už k tomu patří.

PETR NEDVĚD, trenér FC Žďas Žďár n. S.

Jelikož jsem jen o pár let mladší, než byl Maradona, vnímal jsem jej poměrně dost. Jednoznačně to byl výborný fotbalista, jeden z nejlepších na světě. A to i přes spoustu jiných problémů, které měl. To, co prožíval na konci života, už ale nemělo se sportem nic společného.

Pokud jde o to, zda byl nejlepším fotbalistou historie, podle mě se to moc nedá srovnávat. Mně osobně byl fotbalově daleko bližší, ale také sympatičtější, Brazilec Pelé. S dnešní dobou to nelze srovnávat, to je totiž úplně jiný fotbal.

TOMÁŠ POHANKA, LIBOR KOPL